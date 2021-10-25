Россиянам, задержанным в Анталье по подозрению в поджоге леса, грозит от 2 до 7 лет тюрьмы

Российским туристам, которых задержали в Турции по подозрению в поджоге леса, грозит от 2 до 7 лет тюрьмы, сообщил адвокат задержанных.

Суд над семью туристами пройдет в Турции в течение месяца, информирует РИА Новости со ссылкой на генконсульство.

В Telegram-канале «RT на русском» размещено видео с одним из задержанных, на котором мужчина сообщает, что они лишь пытались потушить пожар, а не поджигали лес. Видео начинается со слов: наша Ликийская тропа заканчивается тюрьмой.

«На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались его затушить, вызвали 911, по дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов», – рассказал мужчина в Instagram.

Сейчас туристы остаются под стражей, суд просит их арестовать. Ранее сообщалось, что россиян подозревают в поджоге леса на Ликийской тропе. Агентство Anadolu сообщало, что местные жители сообщили полиции о том, что туристы развели костер на районе Коньялты, а на его месте случился лесной пожар.

Огонь ликвидировали, использовав самолет, три вертолета и пять пожарных машин, а семерых россиян задержали на время расследования.

В генконсульстве позже информацию подтвердили, отметив, что точная дата судебного заседания пока не сообщалась.