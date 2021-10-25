 

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову

25.10.2021, 16:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосгорсуд оставил под стражей экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, которая обвиняется в мошенничестве на 21 млн рублей.

«Суд рассмотрел апелляцию Раковой на решение Тверского суда Москвы об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемой – без удовлетворения», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».



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