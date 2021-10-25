“Она знала, куда идет”. Победительница “Танцев со звездами” Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin

“Как же мне все это надоело. Сегодня я навсегда покончу с историей этой пары и с моим участием, просто уже сил нет читать этот бред. Вы узнаете мою правду”, – написала Гвоздева, разместив часть комментариев хейтеров.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

“Бедная Лиза, жертва обстоятельств? Народ, вы серьезно? Она знала, куда идет и, как профи, должна была понимать, как нужно х…рачить сутками, чтобы показать результат своей пары. Каким опытом нужно обладать, чтобы бороться за свою пару. Как реагировать на конструктивную критику, быть стрессоустойчивой и уметь работать в команде. Лучше всего сделать из себя жертву. Если попала в шоу, не жалуйся – иди и работай. Каждую неделю показывай свой результат и своей пары”, – написала хореограф.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным победила в проекте. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с украинским ведущим Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.

В новом сезоне шоу у Гвоздевой возник конфликт с Русиной – во время пятого эфира шоу она была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этой приглашенной судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

24 октября пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что “ученица превзошла учителя”, и подарила Гвоздевой книгу о балете.

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