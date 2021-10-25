 

За время эпидемии в Украине коронавирус диагностировали почти у 153 тыс. детей – Минздрав

25.10.2021, 16:08, Новости дня
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По данным ведомства, болезнь забрала жизни 42 несовершеннолетних.

Сейчас COVID-19 болеют более 29 тыс. детей. Из них 760 находятся на стационарном лечении. У 340 детей – подозрение на коронавирус.

Занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, составляет 22%.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1979675028862259

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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