“Мы ничего не можем сделать”. В мэрии Харькова заявили, что люди не хотят покидать аварийный модульный городок

“Мы ничего не можем сделать. Люди знают, что городок непригоден для проживания, люди знают, что это нежилые помещения. Они даже готовы написать расписку, что если что-то случится, что-то рухнет, мы не будем отвечать, но никто с них такой расписки не брал”, – сказала чиновница.

Она добавила, что насильно людей выселять не будут. По словам Горбуновой-Рубан, власти города поддерживают коммуникации в модульном городке, ремонтируют “то, что можно отремонтировать”.

“Это же монолитные металлические блоки, там трудно что-то отремонтировать. Люди знают о состоянии этих контейнеров, но не хотят оставлять городок, он в хорошем месте, есть привязка к детсадам и школам”, – пояснила вице-мэр.

Горбунова-Рубан рассказала, что некоторые жители модульного городка ездят на оккупированные территории Украины.

“Могут там находиться 60 суток, на 59-е сутки они появляются, регистрируются, проплачивают свое проживание, вновь туда едут. Есть миграция такая – люди не хотят терять с нами контакты, статус временно перемещенного лица”, – уточнила она.

Контекст:

Модульный городок из одноэтажных построек на проспекте Льва Ландау в Харькове был возведен в 2015 году. 23 октября Офис омбудсмена Украины заявил, что состояние помещений “не только непригодно, но и опасно для проживания”.

Срок эксплуатации помещений модульного городка закончился в 2017 году, но сегодня в нем проживают 175 человек, из которых 75 детей и 26 человек с инвалидностью (шесть из них – дети).

—