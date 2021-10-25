 

Протестующие против повышения тарифов ворвались в здание АО “Житомиргаз”. Видео

25.10.2021, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Местные жители протестовали против повышения тарифа, запланированного компанией. Митинг начался в 11 часов. К протестующим никто не вышел, они вырвали двери и зашли в фойе здания, пишет издание.

Около полудня митингующие прорвались дальше и попали в кабинет председателя правления Валентина Ющенко. После общения с ним, которое “сопровождалось бранью и потасовкой”, активисты прошли в зал заседаний.

На месте происшествия работает полиция.

ВИДЕОВидео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube

Издание отмечает, что выйти на митинг людей 23 октября призывал мэр Житомира Сергей Сухомлин. Пресс-служба местного горсовета сообщила, что 25 октября АО “Житомиргаз” намерено объявить о поднятии тарифа на распределение газа в 2,5 раза вопреки позиции правительства и президента. В горсовете подсчитали, что если сейчас цена за транспортировку газа для населения и предприятий составляет 2,016 грн, в случае поднятия тарифа, она возрастет до 5,028 грн за м³, что поднимет нагрузку на бюджет каждой семьи в среднем на 600 – 900 грн в месяц.

Сухомлин подчеркнул, что предприятие “Житомиртеплокоммунэнерго” сознательно не поднимает цену на теплоснабжение, чтобы избежать нагрузки на конечного потребителя

“Мы должны собраться общиной в понедельник у “Житомиргаза” и решительно выразить свою позицию. Есть подписанный меморандум, чтобы люди критически не почувствовали на себе разницу между закупкой газа и ценой в платежках, а есть монополист, который закладывает себе миллионные прибыли”, – говорилось в заявлении мэра города. 

Контекст:

24 сентября  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах” тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м3 (для населения) и 13,6 грн за 1 м3 (для бюджетных учреждений).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Трамп решил придумать новое прозвище для «страдающего маразмом» Байдена

08.10 / NTD – землетрясение в Пакистане унесло жизни не менее 20 человек

02.04 / Кличко рассказал о расширенном списке льгот для предпринимателей Киева

18.09 / В Свердловской области контрактник смертельно ранил сослуживца

02.10 / Европейский союз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, но не против Лукашенко

18.01 / В США мужчина прожил в аэропорту три месяца – боялся лететь домой из-за коронавируса

04.09 / Внешний вид Зеленского признали не соответствующим протоколу

07.06 / “Булочка”, “Сочная фигурка”, “В положении?”. Каменских, позируя в купальнике, засветила пышные формы

28.05 / Видео: РФ запрещает палочки и трубочки

15.06 / ФБК Навального получал 80% средств из-за рубежа и от сотрудников фонда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика