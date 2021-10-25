Статистика вакцинации от коронавируса в России по регионам
25.10.2021, 16:31, Детали
Теги: Здоровье, Здравоохранение
Последние данные вакцинации от коронавирусной инфекции в России: 102 672 945 (учитывается общее число прививок первых и вторых компонентов) — всего сделано прививок, 49 161 154 человек (32.9% от населения) — полностью привито (двумя компонентами вакцины), 53 511 791 человек (36.3% от населения) — получило хотя бы одну дозу вакцины и 1 547 687 человек — прошли ревакцинацию.
Статистика по регионам на 25 октября 2021 года (в порядке уменьшения, сводные данные из разных источников):
|
Регион
|
Число прививок
|
Процент от населения
|
Прививок в день
|
Дата обновления
|
Белгородская обл.
|
799715
|
51.9%
|
3 055
|
25.10
|
Чукотский АО
|
25177
|
50.8%
|
165
|
25.10
|
Московская обл.
|
3700000
|
48.0%
|
5 265
|
25.10
|
Мордовия
|
356150
|
45.7%
|
2 252
|
25.10
|
Чечня
|
682175
|
45.5%
|
1 739
|
25.10
|
Тульская обл.
|
614550
|
42.4%
|
2 133
|
25.10
|
Тюменская обл.
|
652734
|
42.3%
|
3 370
|
25.10
|
Курская обл.
|
456635
|
41.6%
|
4 123
|
25.10
|
Пензенская обл.
|
533158
|
41.3%
|
4 498
|
25.10
|
Липецкая обл.
|
460000
|
40.8%
|
3 501
|
25.10
|
Самарская обл.
|
1272442
|
40.3%
|
9 088
|
25.10
|
Тамбовская обл.
|
396422
|
39.9%
|
1 667
|
25.10
|
Амурская обл.
|
311318
|
39.8%
|
2 530
|
25.10
|
Москва
|
5000000
|
39.5%
|
13 940
|
25.10
|
Бурятия
|
383907
|
39.0%
|
1 952
|
25.10
|
Ростовская обл.
|
1626120
|
38.9%
|
501
|
25.10
|
Магаданская обл.
|
54073
|
38.9%
|
940
|
25.10
|
Башкортостан
|
1558714
|
38.8%
|
17 945
|
25.10
|
Сахалинская обл.
|
186936
|
38.5%
|
1 665
|
25.10
|
Воронежская обл.
|
879330
|
38.1%
|
10 112
|
25.10
|
Саха
|
373974
|
38.1%
|
1 306
|
25.10
|
Краснодарский край
|
2150000
|
37.8%
|
22 500
|
25.10
|
Волгоградская обл.
|
934000
|
37.7%
|
3 375
|
25.10
|
Калининградская обл.
|
378700
|
37.2%
|
3 634
|
25.10
|
Ненецкий АО
|
16213
|
36.5%
|
39
|
25.10
|
Тыва
|
120039
|
36.3%
|
690
|
25.10
|
Нижегородская обл.
|
1143552
|
36.0%
|
8 730
|
25.10
|
Ивановская обл.
|
354998
|
36.0%
|
2 030
|
25.10
|
Татарстан
|
1395400
|
35.8%
|
26 665
|
25.10
|
Ханты-Мансийский АО
|
602378
|
35.7%
|
3 078
|
25.10
|
Орловская обл.
|
257256
|
35.5%
|
1 273
|
25.10
|
Оренбургская обл.
|
687178
|
35.4%
|
4 381
|
25.10
|
Хакасия
|
188180
|
35.4%
|
801
|
25.10
|
Астраханская обл.
|
352143
|
35.3%
|
1 537
|
25.10
|
Омская обл.
|
670922
|
35.2%
|
3 140
|
25.10
|
Брянская обл.
|
416452
|
35.2%
|
2 482
|
25.10
|
Тверская обл.
|
436387
|
35.0%
|
2 756
|
25.10
|
Коми
|
284729
|
35.0%
|
1 415
|
25.10
|
Забайкальский край
|
366202
|
34.8%
|
1 455
|
25.10
|
Карелия
|
212261
|
34.8%
|
167
|
25.10
|
Мурманская обл.
|
253952
|
34.7%
|
81
|
25.10
|
Санкт-Петербург
|
1848685
|
34.3%
|
9 065
|
25.10
|
Ямало-Ненецкий АО
|
187363
|
34.3%
|
433
|
25.10
|
Кемеровская обл.
|
900000
|
34.2%
|
4 317
|
25.10
|
Саратовская обл.
|
818575
|
34.2%
|
11 859
|
25.10
|
Архангельская обл.
|
367512
|
33.9%
|
2 586
|
25.10
|
Ульяновская обл.
|
410107
|
33.7%
|
3 101
|
25.10
|
Ленинградская обл.
|
636720
|
33.6%
|
4 541
|
25.10
|
Красноярский край
|
950000
|
33.3%
|
3 075
|
25.10
|
Курганская обл.
|
272510
|
33.3%
|
2 036
|
25.10
|
Смоленская обл.
|
306162
|
33.2%
|
1 835
|
25.10
|
Пермский край
|
853265
|
33.1%
|
5 072
|
25.10
|
Новгородская обл.
|
195342
|
33.0%
|
1 447
|
25.10
|
Свердловская обл.
|
1400000
|
32.6%
|
13 627
|
25.10
|
Кировская обл.
|
408000
|
32.6%
|
3 635
|
25.10
|
Марий Эл
|
220393
|
32.6%
|
2 786
|
25.10
|
Костромская обл.
|
203441
|
32.4%
|
1 108
|
25.10
|
Алтайский край
|
739330
|
32.2%
|
3 145
|
25.10
|
Калужская обл.
|
321000
|
32.1%
|
1 288
|
25.10
|
Псковская обл.
|
198506
|
32.0%
|
912
|
25.10
|
Ярославская обл.
|
395439
|
31.9%
|
1 921
|
25.10
|
Алтай
|
69724
|
31.6%
|
235
|
25.10
|
Севастополь
|
160759
|
31.5%
|
1 700
|
25.10
|
Чувашия
|
378698
|
31.4%
|
2 897
|
25.10
|
Удмуртия
|
467467
|
31.3%
|
4 698
|
25.10
|
Рязанская обл.
|
343000
|
31.2%
|
3 679
|
25.10
|
Вологодская обл.
|
355380
|
30.9%
|
2 952
|
25.10
|
Крым
|
577408
|
30.4%
|
4 726
|
25.10
|
Томская обл.
|
323860
|
30.3%
|
1 680
|
25.10
|
Иркутская обл.
|
709884
|
29.9%
|
4 426
|
25.10
|
Ингушетия
|
153949
|
29.9%
|
357
|
25.10
|
Камчатский край
|
93194
|
29.9%
|
162
|
25.10
|
Калмыкия
|
80000
|
29.6%
|
215
|
25.10
|
Новосибирская обл.
|
822368
|
29.5%
|
7 196
|
25.10
|
Челябинская обл.
|
995337
|
28.9%
|
261
|
25.10
|
Хабаровский край
|
367688
|
28.3%
|
1 314
|
25.10
|
Ставропольский край
|
780000
|
27.9%
|
4 048
|
25.10
|
Владимирская обл.
|
363128
|
27.1%
|
1 905
|
25.10
|
Карачаево-Черкесия
|
125788
|
27.0%
|
381
|
25.10
|
Еврейская АО
|
40042
|
25.6%
|
197
|
25.10
|
Приморский край
|
476747
|
25.4%
|
4 328
|
25.10
|
Адыгея
|
117200
|
25.3%
|
15
|
25.10
|
Северная Осетия
|
150000
|
21.6%
|
397
|
25.10
|
Кабардино-Балкария
|
180174
|
20.7%
|
471
|
25.10
|
Дагестан
|
493267
|
15.7%
|
2 158
|
25.10
|
Всего в России
|
53 511 791
|
36.3%
|
440 506
|
25.10
Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражений Covid-19 – это новый максимум с начала пандемии. В частности, 7 778 новых случаев выявлено в Москве, 2 693 случая в Петербурге, 1 184 – в Самарской области и 769 – в Нижегородской.
Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, уже седьмой день подряд превышает 1 тысячу. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 1 069 заразившихся Covid-19 – на три человека больше, чем накануне. Рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки регистрировали два дня назад – в субботу штаб сообщал о 1 075 умерших.
Общее число смертей, по данным штаба, достигло 231 669.
В понедельник на сайте Кремля опубликовали поручения Путина по итогам совещания с членами правительства. Он, в частности, рекомендовал властям регионов ввести запрет на «оказание услуг общественного питания» – рестораны и бары не должны работать с 23:00 до 6:00. Также в ночное время предлагается запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, то есть работу клубов.
Кроме того, Путин поручил предоставить работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня для вакцинации от коронавирусной инфекции. Список поручений длинный – нужно кратно увеличить объемы тестирования, отправить людей старшего возраста на удаленную работу, ввести QR-коды, а также нарастить темпы вакцинации. Ранее в Кремле называли крайне низкие темпы прививочной кампании главной причиной высокой заболеваемости и смертности.
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