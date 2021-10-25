Статистика вакцинации от коронавируса в России по регионам

25.10.2021, 16:31, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Последние данные вакцинации от коронавирусной инфекции в России: 102 672 945 (учитывается общее число прививок первых и вторых компонентов) — всего сделано прививок, 49 161 154 человек (32.9% от населения) — полностью привито (двумя компонентами вакцины), 53 511 791 человек (36.3% от населения) — получило хотя бы одну дозу вакцины и 1 547 687 человек — прошли ревакцинацию.

Статистика по регионам на 25 октября 2021 года (в порядке уменьшения, сводные данные из разных источников):



Регион Число прививок Процент от населения Прививок в день Дата обновления Белгородская обл. 799715 51.9% 3 055 25.10 Чукотский АО 25177 50.8% 165 25.10 Московская обл. 3700000 48.0% 5 265 25.10 Мордовия 356150 45.7% 2 252 25.10 Чечня 682175 45.5% 1 739 25.10 Тульская обл. 614550 42.4% 2 133 25.10 Тюменская обл. 652734 42.3% 3 370 25.10 Курская обл. 456635 41.6% 4 123 25.10 Пензенская обл. 533158 41.3% 4 498 25.10 Липецкая обл. 460000 40.8% 3 501 25.10 Самарская обл. 1272442 40.3% 9 088 25.10 Тамбовская обл. 396422 39.9% 1 667 25.10 Амурская обл. 311318 39.8% 2 530 25.10 Москва 5000000 39.5% 13 940 25.10 Бурятия 383907 39.0% 1 952 25.10 Ростовская обл. 1626120 38.9% 501 25.10 Магаданская обл. 54073 38.9% 940 25.10 Башкортостан 1558714 38.8% 17 945 25.10 Сахалинская обл. 186936 38.5% 1 665 25.10 Воронежская обл. 879330 38.1% 10 112 25.10 Саха 373974 38.1% 1 306 25.10 Краснодарский край 2150000 37.8% 22 500 25.10 Волгоградская обл. 934000 37.7% 3 375 25.10 Калининградская обл. 378700 37.2% 3 634 25.10 Ненецкий АО 16213 36.5% 39 25.10 Тыва 120039 36.3% 690 25.10 Нижегородская обл. 1143552 36.0% 8 730 25.10 Ивановская обл. 354998 36.0% 2 030 25.10 Татарстан 1395400 35.8% 26 665 25.10 Ханты-Мансийский АО 602378 35.7% 3 078 25.10 Орловская обл. 257256 35.5% 1 273 25.10 Оренбургская обл. 687178 35.4% 4 381 25.10 Хакасия 188180 35.4% 801 25.10 Астраханская обл. 352143 35.3% 1 537 25.10 Омская обл. 670922 35.2% 3 140 25.10 Брянская обл. 416452 35.2% 2 482 25.10 Тверская обл. 436387 35.0% 2 756 25.10 Коми 284729 35.0% 1 415 25.10 Забайкальский край 366202 34.8% 1 455 25.10 Карелия 212261 34.8% 167 25.10 Мурманская обл. 253952 34.7% 81 25.10 Санкт-Петербург 1848685 34.3% 9 065 25.10 Ямало-Ненецкий АО 187363 34.3% 433 25.10 Кемеровская обл. 900000 34.2% 4 317 25.10 Саратовская обл. 818575 34.2% 11 859 25.10 Архангельская обл. 367512 33.9% 2 586 25.10 Ульяновская обл. 410107 33.7% 3 101 25.10 Ленинградская обл. 636720 33.6% 4 541 25.10 Красноярский край 950000 33.3% 3 075 25.10 Курганская обл. 272510 33.3% 2 036 25.10 Смоленская обл. 306162 33.2% 1 835 25.10 Пермский край 853265 33.1% 5 072 25.10 Новгородская обл. 195342 33.0% 1 447 25.10 Свердловская обл. 1400000 32.6% 13 627 25.10 Кировская обл. 408000 32.6% 3 635 25.10 Марий Эл 220393 32.6% 2 786 25.10 Костромская обл. 203441 32.4% 1 108 25.10 Алтайский край 739330 32.2% 3 145 25.10 Калужская обл. 321000 32.1% 1 288 25.10 Псковская обл. 198506 32.0% 912 25.10 Ярославская обл. 395439 31.9% 1 921 25.10 Алтай 69724 31.6% 235 25.10 Севастополь 160759 31.5% 1 700 25.10 Чувашия 378698 31.4% 2 897 25.10 Удмуртия 467467 31.3% 4 698 25.10 Рязанская обл. 343000 31.2% 3 679 25.10 Вологодская обл. 355380 30.9% 2 952 25.10 Крым 577408 30.4% 4 726 25.10 Томская обл. 323860 30.3% 1 680 25.10 Иркутская обл. 709884 29.9% 4 426 25.10 Ингушетия 153949 29.9% 357 25.10 Камчатский край 93194 29.9% 162 25.10 Калмыкия 80000 29.6% 215 25.10 Новосибирская обл. 822368 29.5% 7 196 25.10 Челябинская обл. 995337 28.9% 261 25.10 Хабаровский край 367688 28.3% 1 314 25.10 Ставропольский край 780000 27.9% 4 048 25.10 Владимирская обл. 363128 27.1% 1 905 25.10 Карачаево-Черкесия 125788 27.0% 381 25.10 Еврейская АО 40042 25.6% 197 25.10 Приморский край 476747 25.4% 4 328 25.10 Адыгея 117200 25.3% 15 25.10 Северная Осетия 150000 21.6% 397 25.10 Кабардино-Балкария 180174 20.7% 471 25.10 Дагестан 493267 15.7% 2 158 25.10 Всего в России 53 511 791 36.3% 440 506 25.10

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражений Covid-19 – это новый максимум с начала пандемии. В частности, 7 778 новых случаев выявлено в Москве, 2 693 случая в Петербурге, 1 184 – в Самарской области и 769 – в Нижегородской.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, уже седьмой день подряд превышает 1 тысячу. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 1 069 заразившихся Covid-19 – на три человека больше, чем накануне. Рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки регистрировали два дня назад – в субботу штаб сообщал о 1 075 умерших.

Общее число смертей, по данным штаба, достигло 231 669.

В понедельник на сайте Кремля опубликовали поручения Путина по итогам совещания с членами правительства. Он, в частности, рекомендовал властям регионов ввести запрет на «оказание услуг общественного питания» – рестораны и бары не должны работать с 23:00 до 6:00. Также в ночное время предлагается запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, то есть работу клубов.

Кроме того, Путин поручил предоставить работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня для вакцинации от коронавирусной инфекции. Список поручений длинный – нужно кратно увеличить объемы тестирования, отправить людей старшего возраста на удаленную работу, ввести QR-коды, а также нарастить темпы вакцинации. Ранее в Кремле называли крайне низкие темпы прививочной кампании главной причиной высокой заболеваемости и смертности.