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Статистика вакцинации от коронавируса в России по регионам

25.10.2021, 16:31, Детали
Теги: ,

Последние данные вакцинации от коронавирусной инфекции в России: 102 672 945 (учитывается общее число прививок первых и вторых компонентов) — всего сделано прививок, 49 161 154 человек (32.9% от населения) — полностью привито (двумя компонентами вакцины), 53 511 791 человек (36.3% от населения) — получило хотя бы одну дозу вакцины и 1 547 687 человек — прошли ревакцинацию.

Статистика по регионам на 25 октября 2021 года (в порядке уменьшения, сводные данные из разных источников):
 

Регион

Число прививок

Процент от населения

Прививок в день

Дата обновления

Белгородская обл.

799715

51.9%

3 055

25.10

Чукотский АО

25177

50.8%

165

25.10

Московская обл.

3700000

48.0%

5 265

25.10

Мордовия

356150

45.7%

2 252

25.10

Чечня

682175

45.5%

1 739

25.10

Тульская обл.

614550

42.4%

2 133

25.10

Тюменская обл.

652734

42.3%

3 370

25.10

Курская обл.

456635

41.6%

4 123

25.10

Пензенская обл.

533158

41.3%

4 498

25.10

Липецкая обл.

460000

40.8%

3 501

25.10

Самарская обл.

1272442

40.3%

9 088

25.10

Тамбовская обл.

396422

39.9%

1 667

25.10

Амурская обл.

311318

39.8%

2 530

25.10

Москва

5000000

39.5%

13 940

25.10

Бурятия

383907

39.0%

1 952

25.10

Ростовская обл.

1626120

38.9%

501

25.10

Магаданская обл.

54073

38.9%

940

25.10

Башкортостан

1558714

38.8%

17 945

25.10

Сахалинская обл.

186936

38.5%

1 665

25.10

Воронежская обл.

879330

38.1%

10 112

25.10

Саха

373974

38.1%

1 306

25.10

Краснодарский край

2150000

37.8%

22 500

25.10

Волгоградская обл.

934000

37.7%

3 375

25.10

Калининградская обл.

378700

37.2%

3 634

25.10

Ненецкий АО

16213

36.5%

39

25.10

Тыва

120039

36.3%

690

25.10

Нижегородская обл.

1143552

36.0%

8 730

25.10

Ивановская обл.

354998

36.0%

2 030

25.10

Татарстан

1395400

35.8%

26 665

25.10

Ханты-Мансийский АО

602378

35.7%

3 078

25.10

Орловская обл.

257256

35.5%

1 273

25.10

Оренбургская обл.

687178

35.4%

4 381

25.10

Хакасия

188180

35.4%

801

25.10

Астраханская обл.

352143

35.3%

1 537

25.10

Омская обл.

670922

35.2%

3 140

25.10

Брянская обл.

416452

35.2%

2 482

25.10

Тверская обл.

436387

35.0%

2 756

25.10

Коми

284729

35.0%

1 415

25.10

Забайкальский край

366202

34.8%

1 455

25.10

Карелия

212261

34.8%

167

25.10

Мурманская обл.

253952

34.7%

81

25.10

Санкт-Петербург

1848685

34.3%

9 065

25.10

Ямало-Ненецкий АО

187363

34.3%

433

25.10

Кемеровская обл.

900000

34.2%

4 317

25.10

Саратовская обл.

818575

34.2%

11 859

25.10

Архангельская обл.

367512

33.9%

2 586

25.10

Ульяновская обл.

410107

33.7%

3 101

25.10

Ленинградская обл.

636720

33.6%

4 541

25.10

Красноярский край

950000

33.3%

3 075

25.10

Курганская обл.

272510

33.3%

2 036

25.10

Смоленская обл.

306162

33.2%

1 835

25.10

Пермский край

853265

33.1%

5 072

25.10

Новгородская обл.

195342

33.0%

1 447

25.10

Свердловская обл.

1400000

32.6%

13 627

25.10

Кировская обл.

408000

32.6%

3 635

25.10

Марий Эл

220393

32.6%

2 786

25.10

Костромская обл.

203441

32.4%

1 108

25.10

Алтайский край

739330

32.2%

3 145

25.10

Калужская обл.

321000

32.1%

1 288

25.10

Псковская обл.

198506

32.0%

912

25.10

Ярославская обл.

395439

31.9%

1 921

25.10

Алтай

69724

31.6%

235

25.10

Севастополь

160759

31.5%

1 700

25.10

Чувашия

378698

31.4%

2 897

25.10

Удмуртия

467467

31.3%

4 698

25.10

Рязанская обл.

343000

31.2%

3 679

25.10

Вологодская обл.

355380

30.9%

2 952

25.10

Крым

577408

30.4%

4 726

25.10

Томская обл.

323860

30.3%

1 680

25.10

Иркутская обл.

709884

29.9%

4 426

25.10

Ингушетия

153949

29.9%

357

25.10

Камчатский край

93194

29.9%

162

25.10

Калмыкия

80000

29.6%

215

25.10

Новосибирская обл.

822368

29.5%

7 196

25.10

Челябинская обл.

995337

28.9%

261

25.10

Хабаровский край

367688

28.3%

1 314

25.10

Ставропольский край

780000

27.9%

4 048

25.10

Владимирская обл.

363128

27.1%

1 905

25.10

Карачаево-Черкесия

125788

27.0%

381

25.10

Еврейская АО

40042

25.6%

197

25.10

Приморский край

476747

25.4%

4 328

25.10

Адыгея

117200

25.3%

15

25.10

Северная Осетия

150000

21.6%

397

25.10

Кабардино-Балкария

180174

20.7%

471

25.10

Дагестан

493267

15.7%

2 158

25.10

Всего в России

53 511 791

36.3%

440 506

25.10

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражений Covid-19 – это новый максимум с начала пандемии. В частности, 7 778 новых случаев выявлено в Москве, 2 693 случая в Петербурге, 1 184 – в Самарской области и 769 – в Нижегородской.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, уже седьмой день подряд превышает 1 тысячу. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 1 069 заразившихся Covid-19 – на три человека больше, чем накануне. Рекордное число смертей пациентов с коронавирусом за сутки регистрировали два дня назад – в субботу штаб сообщал о 1 075 умерших.

Общее число смертей, по данным штаба, достигло 231 669.

В понедельник на сайте Кремля опубликовали поручения Путина по итогам совещания с членами правительства. Он, в частности, рекомендовал властям регионов ввести запрет на «оказание услуг общественного питания» – рестораны и бары не должны работать с 23:00 до 6:00. Также в ночное время предлагается запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, то есть работу клубов.

Кроме того, Путин поручил предоставить работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня для вакцинации от коронавирусной инфекции. Список поручений длинный – нужно кратно увеличить объемы тестирования, отправить людей старшего возраста на удаленную работу, ввести QR-коды, а также нарастить темпы вакцинации. Ранее в Кремле называли крайне низкие темпы прививочной кампании главной причиной высокой заболеваемости и смертности.




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