Анастасия Волочкова со своим новым избранником посетила подмосковный монастырь

Балерина Анастасия Волочкова впервые за долгие годы изменила своим привычкам: она презентовала общественности нового избранника Володю, с которым стала недавно встречаться. На днях влюбленные посетили один из подмосковных монастырей.

«Одно из моих любимых святых мест»

Балерина поделилась с поклонниками новостью о том, как они с избранником решили отправиться в Ново-Иерусалимский монастырь. Это одно из святых мест, которые любит посещать знаменитость. Сейчас она захотела вновь отправиться сюда с визитом накануне своего выступления.

По словам Анастасии, их с возлюбленным встречал и провожал церковный звон. Атмосфера была чарующая. Влюбленные не смогли удержаться, чтобы не сделать несколько совместных фотографий на фоне монастыря. Впоследствии балерина разместила снимки у себя в микроблоге.

Еще в прошлом году Анастасия состояла в отношениях с другим мужчиной, которого предположительно звали Олег. Знаменитость так и не показала лица избранника: на снимках были видны только части его тела: то руки, то ноги.

Серьезный кавалер

Весной этого года балерина заявила о том, что разошлась с бойфрендом. Прошло не так много времени, а Анастасия уже нашла себе нового кавалера. На сей раз она решила сразу представить его обществу. Это некий Володя: высокий статный мужчина с серьезным лицом и всегда невозмутимым видом. Нет ни одного снимка, где бы Владимир улыбался.

Балерина знает такую особенность своего нового бойфренда. Однажды она выложила в сторис забавное видео, где пытается рассмешить избранника, но тщетно.

Ранее Анастасия была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным, от него родила дочку. Только потом выяснилось, что супруги официально не зарегистрировали свой брак. Свадьба была фейковой, так скажем. Если же верить журналистам, то официально балерина еще ни разу не бывала замужем.