 

В Москве преобразятся два участка бывшей промзоны “Волгоградский проспект”

25.10.2021, 15:46, Разное
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Бывшие промышленные зоны Москвы обретают новую жизнь благодаря запущенной в столице программе “Индустриальные кварталы”. На таких территориях строятся новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры, жилые дома, создаются парки, скверы и прочее.

Так, в рамках программы будут реорганизованы два участка экс-промзоны “Волгоградский проспект”. На месте офисов, складов, автосервисов появятся высокотехнологичные производства, бизнес-центры, спортивные клубы и другие объекты.

Площадь этих участков составляет почти 45 гектаров. В комплексное развитие территории инвесторы вложат порядка 200 миллиардов рублей. Предполагается, что городской бюджет пополнится на 24 миллиарда. Благодаря этому проекту, в столице будет на девять тысяч рабочих мест больше.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что на территории бывшей промзоны в Нижегородском районе построят свыше 690 тысяч квадратных метров недвижимости.

“Высокотехнологичные производства займут 265 тысяч квадратных метров. Более 425 тысяч квадратных метров выделено под общественно-деловую застройку”, – пояснил он.

Напомним, первый договор в рамках программы “Индустриальные кварталы” был заключен летом прошлого года. Тогда было принято решение о комплексном развитии промзоны “Октябрьское поле” общей площадью 5,92 гектара. Размер инвестиций – 14 миллиардов рублей. В городской бюджет поступит примерно 1,8 миллиарда. Реализовать проект планируют до 2024 года.

Благодаря программе “Индустриальные кварталы”, в Москве будет создано около полумиллиона рабочих мест. В бюджет поступит в общей сложности почти три триллиона рублей. А общий объем инвестиций составит более семи триллионов.

Ранее “Дни.ру” писали о комплексном развитии бывшей промзоны “Верхние Котлы”. Там создадут современные высокотехнологичные предприятия. Кроме того, на территории построят объекты общественно-делового назначения. В общей сложности за средства инвесторов построят около 60 тысяч квадратных метров недвижимости.



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