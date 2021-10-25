 

Москвичи рассказали о требованиях к арендованным квартирам

25.10.2021, 15:46, Разное
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Исследование специалистов позволило определить, какими чертами должна обладать квартира для того, чтобы удовлетворить запросам потенциальных съемщиков. Влияние оказывает даже тип дома. Во внимании к этому показателю признались 64% опрошенных.

Наибольшее доверие вызывают кирпичные дома – их выбрала треть респондентов. Меньше всего желания въехать в квартиру у арендаторов в том случае, если дом деревянный или блочный.

Отвечая на опросы специалистов жители Москвы перечислили и бытовую технику, которая обязательно должна быть в квартире для того, чтобы они стали рассматривать ее для аренды:

  • Холодильник – 57%
  • Стиральная машина – 21%
  • Плита с духовкой – 15%

    • Подавляющее большинство – 57% опрошенных – предпочитают снимать квартиру, выставленную на вторичном рынке жилья. Аренда квартиры в новостройке оказалась на первом месте для 28% москвичей. Всего 15% москвичей рассматривают для себя вариант съема жилья в старинном доме, расположенном в историческом центре.

    Тем не менее, Центральный административный округ Москвы оказался самым популярным среди арендаторов. Тройка лидеров:

    ОкругДоля арендаторовЦАО23%ЮЗАО14%ЗАО12%

    Округа-аутсайдеры:

    ОкругДоля арендаторовЮВАО7,2%ВАО6,2%

    В опросе приняли участие одна тысяча человек. Опираясь на их предпочтения можно сказать, что наиболее привлекательная для съемщика квартира расположена в кирпичном доме в Центральном административном округе Москвы, и в ней обязательно должен быть холодильник.



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