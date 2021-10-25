Проведено исследование влияния древних людей на природные ландшафты

Вероятно, человек изначально неспособен жить в гармонии с природой. К такому выводу пришли ученые из университета в Пенсильвании, которые исследовали ландшафты на Мадагаскаре, где, как полагают, на территории около 300 квадратных миль проживало доисторическое племя.

Человек одним своим присутствием способен изменить окружающую природу так, что следы его деятельности видны даже спустя несколько тысяч лет, утверждают ученые.

Дело в том, что древнее племя, о котором идет речь, занималось только охотой, рыболовством и собирательством. Разумеется, у них не было никакой промышленности. И они даже не занимались скотоводством или земледелием. И все же то, что здесь некогда были люди, видно даже со спутников.