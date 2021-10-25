Rolls-Royce показала тизер новой версии седана Ghost Black Badge

Британская компания Rolls-Royce сообщила, что новая модель в версии Black Badge будет представлена 28 октября.

До настоящего времени никаких данных об автомобиле не сообщали, однако теперь появился тизер, подтверждающий появление улучшенной модификации для седана Ghost. Вместе с тем предложенное исполнение позиционируют для молодой аудитории, которая интересуется более агрессивными элементами кузова. Автомобиль получил затемненный кузов. Кроме того, мощность примененного двигателя достигает 600 л.с.

Пока производитель не называет остальных особенностей модели, однако следует выделить, что автомобиль получит более привлекательные особенности по внешнему виду, за счет чего модель станет еще более выгодной для клиентов.