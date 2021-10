Скандалы: Неравный бой Виктора Гульченко

Как сын специалиста по Антону Чехову успешно побеждает империю Samsung

Гульченко – непубличный бизнесмен со связями в российском автобизнесе (акционер холдинга «Автодом»). Кроме того, он скульптор и музыкант во Франкфурте-на-Майне. Однако изобретательский талант Гульченко вызывает сомнения: у него нет технического образования. Так или иначе, Samsung пострадал, а Apple Inc. только в августе 2021 года оформила на себя российский патент на бесконтактную NFC-оплату с помощью смартфона. При этом платёжный патент Google был аннулирован за неуплату пошлины.

Торговец, сын специалиста по Чехову

Виктор Гульченко с 2007 и по меньшей мере до 2018 года возглавлял совет директоров крупного автодилера – АО «Автодом». Это следует из списка аффилированных лиц и годовых отчётов компании. Выручка «Автодома» достигает десятков миллиардов рублей в год, холдинг продаёт в России BMW и Audi, а также Porsche, Land Rover, Lamborghini, Aston Martin, Mini и автомобили других марок. Гульченко работает в структурах «Автодома» как минимум с 2002 года. Также с 2007 года и до настоящего момента он является владельцем и генеральным директором ООО «Автодом-Холдинг», впрочем, это юрлицо давно относится к «спящим».

В 2007–2013 годах бизнесмен владел 11, а затем 5 процентами акций АО «Автодом» (компанию контролирует её основатель Андрей Костин, тёзка известного банкира). В 2013 году Гульченко перестал быть непосредственным акционером, зато доля Sqwin SA в АО «Автодом» выросла за тот же период с 16 до 25,64 процента, однако к 2016 году Костин выкупил этот пакет. По всей видимости, Гульченко вывел свою долю в Швейцарию, а затем продал её Костину. Всё указывает на то, что Гульченко – как минимум рублёвый мультимиллиардер (имеет несколько десятков миллионов долларов).

Исходя из информации о патенте Sqwin SA в американском патентном бюро, у Гульченко может быть гражданство или вид на жительство в Германии, хотя в немецком патенте он значится как россиянин.

Бизнесмен является специалистом по Германии: в 2003 году защищал кандидатскую диссертацию о роли экономики ФРГ в объединённой Европе. Он выпускник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова – учился на факультете международных экономических отношений по специальности «мировая экономика» (1999). Да, он кандидат экономических, а не технических наук, и профиль его деятельности не имел никакого отношения к технологиям онлайн-оплаты.

Гульченко родился в Москве в 1977 году, сейчас ему 44 года. По информации «Октагона», отец Виктора Викторовича Гульченко – создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Владимирович Гульченко , скончавшийся в декабре 2018 года в возрасте 74 лет. Он был признанным специалистом по Чехову, литературным критиком, сценаристом, режиссёром и организатором различных культурных мероприятий. Ходил в футболке с надписью « Anton Chekhov ».

Человек-оркестр из Франкфурта

Автор одной из посмертных статей, затрудняясь в определении амплуа, назвал Гульченко-старшего человеком культуры. В это сложно поверить, но однозначно определить род деятельности его сына также невозможно. Дело в том, что в немецком медиаполе Victor Gulchenko фигурирует как автор бронзовой скульптуры-скамейки «Превращение», установленной во Франкфурте-на-Майне. Без сомнения, это тот самый Виктор Гульченко: в нескольких источниках указана дата его рождения (31 июля 1977 года), экономический бэкграунд, да и в американских патентных документах Sqwin SA отмечено, что Гульченко – изобретатель из Франкфурта. Это его первая полноразмерная скульптурная работа, подарок городу.

Более того, Гульченко-младший собрался переплюнуть своего отца по части многогранности таланта. В апреле 2021 года на онлайн-площадках Apple Music, Amazon.com и Amazon.de появился в продаже музыкальный релиз от того же Victor Gulchenko (трёхминутные инструментальные треки). Это всё то же лицо, о чём говорит редкое сочетание имени и фамилии.

На портале saatchiart.com Гульченко указал свой возраст как √(5542/π), а посетителям своего сайта предложил поискать его на необитаемом острове Луахоко в Тихом океане («You can find me here: 19°40’16.7″S 174°23’38.6″W or anywhere else»). «Октагон» направил эксцентричному арт-бизнесмену письмо, но оперативного ответа не получил.

Sqwin SA готовят к продаже, но раньше это была биржевая инвестконтора

Компания Sqwin SA учреждена в 2006 году, о чём свидетельствуют записи в коммерческом реестре франкоязычного швейцарского кантона Невшатель. В качестве вида деятельности фирмы в уставе изначально было указано управление патентами-лицензиями (наряду с международной торговлей, консалтингом, финансами).

Швейцарский реестр позволяет узнать об организации очень немного : в 2008 году её уставный капитал увеличили со 100 тыс. до 800 тыс. франков, в 2020-м решили обойтись без аудиторской компании и второго директора – немца. Сейчас директором Sqwin SA является швейцарец Лоран Клод. Поэтому узнать, действует ли Гульченко в одиночку или опирается на чьё-либо покровительство, каков состав акционеров, без его желания невозможно.

Зато известно, что до обращения к сфере бесконтактных платежей Sqwin SA занималась инвестиционной деятельностью. Интернет-домен sqwin.com зарегистрирован в 2005 году, позже компании сделали сайт, причём с тем же логотипом, что и сегодня. Таким образом, Sqwin SA не однодневка, но ранее компания занималась исключительно инвестиционным консультированием. На её сайте были опубликованы советы по сделкам с немецкими «голубыми фишками» (акциями крупнейших корпораций), валютой, а также прогнозы по динамике биржевого индекса DAX.

Кстати, в этот период в Москве Гульченко руководил столь же непонятными юрлицами: ООО «Актив-1», «Актив-2», «Актив-3», «Актив-4», «Актив-5», а также «Консэй» (в переводе с французского – «совет»).

Сейчас Sqwin SA, согласно информации на сайте компании, – это якобы бренд платёжной технологии. Незадолго до июльского успешного решения московского арбитража по делу Samsung Pay Sqwin SA начали готовить к продаже. В мае 2021 года поменялся тип её акций: ранее – «на предъявителя», теперь – зарегистрированные, именные. Таким образом, возможно, компания уже продана.

Apple успела защитить Apple Pay в августе 2021 года, патент Google аннулирован

Российские патенты Гульченко-младшего и Sqwin SA опубликованы в 2018 году ( 1 , 2 ). Заявки в Роспатент были поданы лишь летом 2015 года – тогда же появилась Samsung Pay. Тем не менее патент начал действовать именно в декабре 2013 года, со ссылкой на подачу первой международной заявки. Обращение в немецкое патентное бюро произошло вовсе в декабре 2012 года.

С тех пор получены патенты в ряде стран, а первое притязание в отношении «нарушителей» оформлено в России. Иск к Samsung был подан в Арбитражный суд Москвы в феврале 2020 года, основное решение первой инстанции по делу (запрет Samsung Pay) вынесено в июле 2021-го, дополнительное обеспечительное решение (запрет на продажу 61 модели телефонов) – на днях. Эти решения ещё не вступили в силу.

Приоритет изобретения Гульченко от 2013 года – серьёзнейшая головная боль для Samsung, констатирует юрист в сфере интеллектуальной собственности, автор телеграм-канала «Вычислить по IP» Анастасия Сковпень. Она удивляется беспечности южнокорейского гиганта в этом процессе.

«У Samsung была какая-то детская позиция – мол, просто мы не используем этот патент. Хотя там такое широкое описание изобретения, что даже Apple стоит напрячься. Да и апелляцию то ли не успели подать, то ли в последний день закинули по почте» — Анастасия Сковпень, автор телеграм-канала «Вычислить по IP»

По мнению эксперта, в настоящий момент положение Samsung довольно плачевное: получилось так, что неизвестный миллионер поставил компанию стоимостью 400 млрд долларов на колени.

– В целом суд очень лихо разрешил это дело, а для патентного спора, в котором проводилась экспертиза, даже быстро. Удивительно, что Samsung в ходе процесса не обратился в Роспатент с заявлением о признании недействительным патента на изобретение, чтобы потянуть процесс и выиграть себе время на переговоры. Важно и то, что у Samsung нет зарегистрированных изобретений в России, которые бы касались способов бесконтактной оплаты. Не думаю, что ситуация как-то изменится в апелляции или кассации, также пока не очень понимаю, по каким основаниям хотят оспаривать регистрацию патента. Так что пока ситуация для Samsung довольно мрачная, и, думаю, сейчас идёт тяжёлый процесс торга – тролль, скорее всего, хочет сотни миллионов или миллиарды долларов. Не вижу причин затягивать этот кейс дальше, если только это [продолжение тяжбы] не принципиальная позиция головного офиса, – заключила Анастасия Сковпень.

У Apple и Google больше опыта в разрешении патентных конфликтов, чем у Samsung. «Октагон» обнаружил, что в России уже существует подходящий «платёжный» патент для защиты Apple Pay, дата начала его действия – 28 февраля 2013 года. Неизвестно, является ли это совпадением, но этот патент был переоформлен на Apple именно в августе 2021 года, когда заварилась каша с Samsung и Sqwin SA. Ранее правами на «способ ˂…˃ выполнения безопасной финансовой транзакции в устройстве» владела канадская компания Mobeewave, но в 2020 году стало известно, что Apple приобрела стартап за 100 млн долларов. А в августе в реестре Роспатента появилась такая запись:

В США у Apple есть патенты на системы бесконтактных платежей. Заявки на некоторые из них поданы раньше , чем у Гульченко, – в сентябре 2012 года. Google подал заявку на патент на NFC-платежи в Штатах и вовсе в ноябре 2011 года .

В России у Google также есть патент на аналогичную систему платежей: изначально принадлежавший Motorola, он поменял владельца ещё в 2017 году, но совсем недавно его действие было приостановлено из-за невнимательности юристов Google (см. скриншот выше). И это даёт хоть и мизерный, но всё же шанс для Гульченко.

Тарас Подрез