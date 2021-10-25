 

Активисты «Молодой гвардии» основали «Общество чистых стаканов»

25.10.2021, 15:31, Разное
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По инициативе десятка членов «Молодой гвардии Единой России» Управлением министерства юстиции по Московской области было зарегистрировано «Общество чистых стаканов». Целью новой общественной организации станет популяризация употребления алкоголя на территории России.

«Идея общества не нова, фактически она принадлежит первом президенту РФ Борису Ельцину», — рассказал один из учредителей Александр Якубовский. 

В 90-х глава государства часто замечал, что молодые политики либо пили не до дна, либо вообще отказывались употреблять алкоголь.

«С такими успехами вас в Общество чистых стаканов не возьмут, а там ведь депутатский значок или министерский портфель получить можно», — полушутя пытался пристыдить молодежь Ельцин.

«К сожалению, в последние годы для части россиян употребления алкоголя стало приобретать отрицательный имидж. Многие забыли, что именно с создания обществ трезвости во второй половине 80-х начался распад СССР. Алкоголь для россиян — это не только традиция, но и гарант стабильности в стране», — заявил Якубовский.

Новая общественная организация будет заниматься организацией круглых столов и ведением разъяснительной работы среди населения с целью увеличения потребления алкоголя в России.

Перед новогодними праздниками активисты планируют большую рекламную кампанию в СМИ, официальным лицом которой станет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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