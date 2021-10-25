Врачи развеяли шесть популярных мифов о простуде

Врачи развеяли некоторые популярные мифы о простуде. Они рассказали, какие являются правдивыми и какие ложными.

Многие интересуются, можно ли простудится от холода. По словам врачей, в осенне-зимний период более распространены простудные заболевания. Если говорить о боли в горле, трахее, носу, то обычно они возникают из-за попадания вируса в организм. Температурные перепады могут влиять на слизистые оболочки, но они не становятся причиной заболевания.

Чеснок в носу не спасает от заражения. Если человек прибегает к такому способу, то блокируется поток слизи. В последней содержатся антитела. Сам по себе чеснок раздражает слизистую, поэтому не исключено даже кровотечение.

По словам врачей, растительные лекарственные препараты не способны предотвратить простуду. Некоторые исследования показали существование небольшого профилактического эффекта, но достаточных доказательств нет.

Если говорить о витамине С, то он хоть и не предотвращает ОРВИ, но может сократить продолжительность неприятной симптоматики. Лекарства с его содержанием точно допустимо употреблять как вспомогательное средство. Витамин D, в свою очередь, важен для иммунитета, но у многих людей в организме его присутствует недостаточно. Британские исследователи рекомендуют восполнять элемент зимой, это поможет избежать простуды.

Медики порассуждали о пользе куриного бульона. Его часто едят при простуде, но заражение он не предотвращает. Вода в супе отлично увлажняет слизистые, склонные пересыхать во время болезни. Кроме того, облегчается боль в носовых пазухах.

Источник: lt.sputniknews.ru