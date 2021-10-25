 

Врачи развеяли шесть популярных мифов о простуде

25.10.2021, 15:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи развеяли некоторые популярные мифы о простуде. Они рассказали, какие являются правдивыми и какие ложными.
Многие интересуются, можно ли простудится от холода. По словам врачей, в осенне-зимний период более распространены простудные заболевания. Если говорить о боли в горле, трахее, носу, то обычно они возникают из-за попадания вируса в организм. Температурные перепады могут влиять на слизистые оболочки, но они не становятся причиной заболевания.

Чеснок в носу не спасает от заражения. Если человек прибегает к такому способу, то блокируется поток слизи. В последней содержатся антитела. Сам по себе чеснок раздражает слизистую, поэтому не исключено даже кровотечение.

По словам врачей, растительные лекарственные препараты не способны предотвратить простуду. Некоторые исследования показали существование небольшого профилактического эффекта, но достаточных доказательств нет.

Если говорить о витамине С, то он хоть и не предотвращает ОРВИ, но может сократить продолжительность неприятной симптоматики. Лекарства с его содержанием точно допустимо употреблять как вспомогательное средство. Витамин D, в свою очередь, важен для иммунитета, но у многих людей в организме его присутствует недостаточно. Британские исследователи рекомендуют восполнять элемент зимой, это поможет избежать простуды.

Медики порассуждали о пользе куриного бульона. Его часто едят при простуде, но заражение он не предотвращает. Вода в супе отлично увлажняет слизистые, склонные пересыхать во время болезни. Кроме того, облегчается боль в носовых пазухах.

Источник: lt.sputniknews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / В космосе обнаружили «порталы» в отдаленные уголки Вселенной

21.10 / Путин и Шойгу выиграли в товарищеском матче против Team Spirit

02.03 / В Великобритании ученые восстановили поврежденную печень из «мини-органа»

23.08 / Зеленский: Европа боится Россию

27.08 / Оценена вероятность объединения России и Белоруссии

25.08 / Мнение: Табак, табак…

04.06 / Биосовместимые гидрогелевые материалы могут быстро восстанавливаться после механического воздействия

10.11 / Одичавшая аристократка с Пиренейских гор

03.12 / Победитель конкурса “Лидеры России” получил высокую должность в ЦИК

08.01 / Пластический хирург Декаспер объяснила большую голову и худобу Ольги Бузовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика