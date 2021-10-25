 

Украинские первоклассники записали в TikTok песню о Бандере

25.10.2021, 15:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПервоклассники из Тернополя записали в TikTok, в котором исполнили песню «Батько наш – Бандера» («Отец наш Бандера»), сообщили украинские СМИ.

«Вслед за исполнившей в парламенте гимн украинских националистов ОУН-УПА («Организация украинских националистов», ее боевое крыло УПА запрещена в России) фракцией «Евросолидарности»… ученики первого класса Тернопольской школы», – сообщило издание Vesti.ua.

К посту прикреплено видео, на котором дети в национальных вышиванках и фуражках УПА зачитывают слова песни.

Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру. 

Также издание «Страна.ua» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать).

Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.



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