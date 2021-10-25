 

Совфед готов взять на контроль выявленные случаи пыток в колониях

25.10.2021, 15:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСовет Федерации будет контролировать случаи пыток в колониях, чтобы предотвратить повторное нарушение закона и искоренить такие ситуации в целом, сообщил член экономического комитета Совфеда Эдуард Исаков.

По его словам, законодатели обсудили социальные аспекты создания системы пробации в России. Он отметил, что случаи пыток полностью перечеркивают все позитивные начинания, касающиеся трудовой адаптации в исправительных учреждениях, передает РИА Новости. 

Парламентарий отметил, что с такими случаями говорить об эффективной системе пробации нельзя. Совфед планирует взять на контроль все эти случаи, чтобы предотвратить их повторения. Глава соцкомитета Инна Святенко подчеркнула, что такие ситуации вызывают беспокойство у всех, в том числе у правозащитников и ФСИН.

Ранее сообщалось, что бывший саратовский заключенный, который передал видео с пытками из колонии правозащитникам, объявлен в федеральный розыск. Он сейчас находится на территории Франции.



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