 

Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

25.10.2021, 15:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, информирует пресс-служба Кремля 25 октября.

В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции.

Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, информирует РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.



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