Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

Президент РФ Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, информирует пресс-служба Кремля 25 октября.

В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции.

Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.