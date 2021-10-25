 

“Будьте осторожны, можно попасть под статью “подделка документов”. Федоров заявил, что мошенники создали копию “Дії”

25.10.2021, 15:14, Новости дня
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“Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле “Дії”, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель – создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетними. Конечно же, документы не валидируются через QR. И для тех, кто покупает подобные “сервисы”: будьте осторожны, можно попасть под статью “подделка документов”, – предостерег министр.

Он отметил, что поставил задачу команде ведомства разработать новый электронный документ “паспорт заключенного”. По словам Федорова, его первыми бета-тестировщиками станут организаторы мошенничества, связанного с приложением “Дія”.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении “Дія” сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения “Дія” в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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