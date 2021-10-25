 

Кислорода в больницах Херсонской области осталось на трое суток – ОГА

25.10.2021, 15:14, Новости дня
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“Сейчас очень сложная ситуация с кислородом. Она не критичная, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает”, – сказал он.

Якименко добавил, что ежесуточно в области используют почти 15 тонн кислорода.

“Поэтому призываю всех: вакцинируйтесь! Не подвергайте опасности себя и свое окружение”, – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Херсонской ОГА, в области подтверждено 58 тыс. случаев COVID-19, 1790 человек умерло.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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