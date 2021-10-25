 

Более 300 пустующих земельных участков благоустроят в Москве

25.10.2021, 14:52, Разное
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В Москве благоустроят свыше 300 земельных участков. На пустующих территориях, выявленных Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, сделают парковки, детские и спортивные площадки, а также зеленые зоны.

Так, уже приведен в порядок один участок в столичном районе Гольяново. Там обустроили бесплатную парковку для автомобилей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадка была выровнена и заасфальтирована. На ней нанесли разметку. Был сделан удобный подъезд к парковке со стороны дороги.

“Территория не была обременена земельно-имущественными отношениями и давно не использовалась”, – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ранее в Гольянове был выявлен пустующий земельный участок площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров. Участок рассмотрела городская комиссия, в которую входят не только представители Госинспекции по недвижимости, но и сотрудники департамента городского имущества, Москомархитектуры, префектур округов и других профильных ведомств.

“Дни.ру” также писали о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Гольянове. Новый спортивный объект появится на Алтайской улице. В здании будут проводиться занятия по плаванию и общефизической подготовке. Там оборудуют тренажерный зал площадью 200 метров.



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