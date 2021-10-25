Неудачные романы, болезнь и похудение на 70 кило: как живет и выглядит звезда “Кривого зеркала”

Тяга к творчеству начала проявляться у Морозова еще в детстве. С раннего возраста мальчик любил примерять костюмы матери и выступать перед родными с выдуманными им представлениями. В школе будущий артист ходил в театральный кружок и мог похвастаться только одной пятеркой – по пению. В то, что юный Александр сможет стать артистом не верили ни сверстники, ни учителя. После школы он закончил профтехучилище, а на режиссерский факультет в самарском ВУЗе искусств поступил только в 1991. Больше на нелюбимую работу актер не возвращался.

Карьеру юмориста Морозов начал сразу после выпуска, организовав с товарищем собственную группу “Комиксы”. Сначала молодые люди выступали только в родной Самаре, а потом стали ездить в другие города и участвовать в конкурсах. Когда эта группа распалась, появилась новая – “Братья по разуму” с Виктором Разумовским, которая тоже имела успех. За свою карьеру Александр попробовал себя буквально везде: он работал преподавателем, выступал в театре клоунады, снимался в кино и даже вел передачу по кулинарии. Однако любовь зрителей ему принесли его знаменитые выступления в “Кривом зеркале”, “Смехопанораме” и других юмористических шоу.

В жизни Морозова был всего один официальный брак и несколько романом. Единственной женой артиста стала Нонна – супруга его лучшего друга, которую он увел. Они поженились еще в студенческие годы и прожили вместе шесть лет.

Потом комик несколько лет был в серьезных отношениях с секретарем Юлией. Однако этот союз распался после того, как Александр встретил свою однофамилицу в театре романтических аллегорий. С Лолитой Морозовой у звезды закрутился бурный роман: они вместе поехали в Москву и занялись воспитанием ее сына Жоры. Но и этим отношениям пришел конец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Морозов (@morozov_artist)

Своих детей у юмориста до сих пор не появилось, однако в прошлом году он едва не стал не только отцом, но и дедушкой. Тогда некая Анастасия Морозова из Магнитогорска обратилась в передачу “Андрей Малахов. Прямой эфир” с заявлением, что артист может быть ее родным отцом. За время съемок Александр сильно подружился со своей названной дочкой, но результат ДНК-экспертизы не подтвердил отцовство комика. По словам Морозова, это не мешает ему и дальше общаться с новой “родственницей”, как и называться дедушкой для ее детей.

Сейчас артист по-прежнему активно занимается своей карьерой, снимается в юмористических передачах и дает личные концерты. Однако выглядит Александр уже не так, каким его помнят многие телезрители. В прошлом году актер похудел больше чем на 40 килограммов и уменьшил желудок с помощью операции. Морозов, который весил больше 140 килограммов был вынужден привести себя в форму: у комика нашли диабет, а лишний вес сильно влиял на его здоровье и качество жизни. Недавно в беседе с “Москва 24” он рассказал, что скинул уже больше 70 килограммов и избавился от диабета, гипертонии и апноэ. В новом весе юморист чувствует себя намного лучше.