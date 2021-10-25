Представлены самособирающиеся нанопровода для «зеленой» электроники

Очень простые в производстве, энергоэффективные и надежные нанопровода самособирающегося типа представили ученые сразу из нескольких научных учреждений.

В общем-то, это и не провода в том виде, в котором мы привыкли их видеть. Да и увидеть-то что-то сложно, поскольку толщина каждого такого провода составляет всего 2 нм.

Они возникают в процессе добавление солей в органические материалы, где атомы начинают взаимодействовать между собой и создавать довольно устойчивые связи. Они могут работать как проводники или полупроводники, говорят ученые. И это открывает необыкновенные возможности для создания устройств «зеленой» электроники – гаджетов совершенно нового типа с большим потенциалом.