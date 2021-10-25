Минцифра позволит удалять обязательно предустановленные приложения только к весне

Скорее всего, россиянам позволят наконец-то удалять предустановленные на их устройства обязательные отечественные приложения только с первого марта будущего года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Минцифре.

Одно из недавних исследований показало, что большинство жителей РФ, в лучшем случае, использует только некоторые приложения, обладающие реальным полезным функционалом. Остальное же превратилось в обычный программный мусор, занимающий много места на жестком диске.

Напомним, что с недавних пор правительство запретило продавать россиянам смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры и другие умные устройства без предустановленного отечественного софта, в котором очень большой список приложений.