 

В компании Huawei представили новый язык программирования

25.10.2021, 14:42, Новости дня
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Китайский Huawei в очередной раз удивил участников конференции Huawei Developer Conference 2021. После презентации своих новинок, гигант ИТ-индустрии представил публике новый язык программирования.

Его разработали специалисты компании для фирменной операционной системы HarmonyOS, говорят эксперты. Этот язык радикально отличается от уже существующих, уточняют они.

По словам разработчиков, новый язык станут использовать в компании со следующего года. В результате изменится вся экосистема Huawei. Кроме того, китайцы планируют выпускать свои программные продукты с открытым кодом, что поможет быстрее усовершенствовать их и разрабатывать новые приложения. Полную совместимость с другими ОС разработчики обещают обеспечить.



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