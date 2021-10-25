Скандалы: Тельман Исмаилов завис на курорте

Как Черногория спасла экс-владельца Черкизона от российских силовиков

Черногорский адвокат Исмаилова Милош Вуксанович сообщил, что его клиент получил политическое убежище в Черногории, поэтому освобождён из спецприёмника, где он ждал решения об экстрадиции в Россию. Скандально известный владелец столичного Черкизона гражданин России и Израиля Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября на основании международного ордера на арест, выданного российскими властями за организацию убийства двух бизнесменов в Москве.

Исмаилов свою вину не признаёт. Как выяснилось, к моменту задержания он уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Черногории. Он утверждал, что в России его якобы преследуют по политическим причинам.

Одновременно международное управление Генпрокуратуры РФ направило в Верховный суд Черногории документы об экстрадиции Исмаилова. Однако, как заявил 20 октября представитель суда, поступила только часть документов. Верховный суд Черногории предупредил российскую сторону, что, если через 40 дней с момента ареста Исмаилова все документы не придут, он будет освобождён.

Вопрос об экстрадиции Исмаилова из Черногории оставался открытым. У России и Черногории нет отдельного договора о правовой помощи. В 1962 году был подписан договор СССР и Югославии о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, но той страны больше нет. Тем не менее Черногория иногда выдаёт в Россию обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Например, в июле 2021 года в Россию был экстрадирован бывший ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, а также экс-сенатор Вячеслав Скворцов. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере.

22 октября суд удовлетворил прошение Исмаилова о предоставлении ему политического убежища. МВД Черногории освободило предпринимателя, разрешило ему жить на территории страны и предоставило защиту от российских силовиков.

В Черногории действует программа «золотых паспортов», когда любой желающий может получить гражданство. Заявителю нужно пожертвовать € 100 000 в правительственный фонд, приобрести недвижимость, а также инвестировать в курортные проекты — от € 250 000 на севере страны или от € 450 000 на юге. Этой программой пользуются люди с сомнительной репутацией, скрывающие свои доходы или убегающие от закона, среди которых много россиян. Судя по всему, Исмаилов, который до сих пор обладает финансовыми ресурсами, смог договориться с властями Черногории.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил доложить ему об основаниях отказа в выдаче Исмаилова.

— Председатель СК РФ на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад», — указано в сообщении.

Миллиардер в бегах

Тельман Марданович Исмаилов — первый в истории обанкротившийся долларовый миллиардер из рейтинга Forbes, друг покойного мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-владелец ныне закрытого Черкизона и других столичных рынков. Торговые площадки приносили ему столько денег, что он построил в Турции один из самых дорогих отелей в мире — Mardan Palace. Его стоимость оценивалась в $1 млрд.

Исмаилов прячется от российских силовиков и других структур более четырёх лет.

В 2017 году российские следователи возбудили против Тельмана Исмаилова уголовное дело по статьям «Умышленное убийство двух и более человек в составе группы», в котором упоминаются восемь погибших, «Похищение человека», «Незаконный оборот оружия» и «Организация преступного сообщества». Например, ему инкриминируют расправу над двумя столичными бизнесменами. С простреленными головами их нашли в джипе на обочине. По версии следствия, брат Исмаилова Рафик задолжал одному из убитых $5,5 млн, Тельман приказал киллеру ликвидировать и «проблему», и свидетеля. Также «папу Черкизона» обвиняют в заказе шести членов коптевской ОПГ, с которыми он якобы не поделил торговые объекты. Ещё один пострадавший — известный поп-исполнитель Авраам Руссо. Как считают правоохранители, именно по приказу Тельмана Исмаилова некогда его любимого певца обстреливали, избивали, похищали.

Обвинения опальному бизнесмену предъявили лишь заочно, он успел бежать из России. По совокупности обвинений ему грозит пожизненный срок.

Поначалу Тельман Исмаилов скрывался в Турции, на территории собственного отеля Mardan Palace. Но вскоре у турецких следователей появились вопросы. По их мнению, Исмаилов замешан в убийстве известного в российских криминальных кругах вора в законе Ровшана Джаниева. Опасаясь ареста или выдачи российским властям, Тельман продал свою гостиницу всего за $124 млн стамбульскому банку, а сам спешно переехал на арендованную в Черногории виллу.

Больше всего крови Исмаилову портят не следователи, а финансисты. Он признан банкротом и должен миллиарды «БМ-банку» — «дочке» ВТБ. По иску кредитора суд Невады арестовал в Лас-Вегасе торговый центр Craig Valley Plaza, принадлежавший Исмаилову. В США перед ним замаячила реальная угроза уголовного преследования. Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета. Его деньги ищут приставы.

Ещё хуже обстоят дела у Тельмана Исмаилова в Швейцарии, где, по версии «БМ-банка», он спрятал и легализовал часть похищенного. Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов. Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан — он задолжал местному Международному банку $70 млн.

Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в Черногории, где он живёт в последнее время. За долги местные приставы арестовали казино Avala в Будве, которым владеет его сын Алекпер.

Дом на Лазурном Берегу

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Ещё в 2017 году, когда на Тельмана Исмаилова посыпались уголовные дела, он пытался спрятаться во Франции. В прессу просочились подробности. Якобы «папа Черкизона» хотел предложить французам компромат на российских силовиков в обмен на политическое убежище. Чем закончились торги, неизвестно.

Изучив французские реестры, Лайф нашёл в Каннах действующую компанию S.C.I. NAHRAS. Аббревиатура в названии указывает на недвижимость в её собственности. Управляющими партнёрами там числятся Тельман Исмаилов и его сын Сархан. Напрямую с фирмой никак не связаться. Судя по её профилю, через специализированные сайты-агрегаторы она сдаёт в посёлке Валлорис на Лазурном Берегу скромные квартиры ценой до одной тысячи евро в месяц.

Ранее в СМИ упоминалась Наиля Садыхова, якобы родственница Тельмана Исмаилова. Бизнесмен зарегистрировал на неё несколько компаний в США, сейчас они закрыты из-за долгов. Зато у этой женщины остались активы во французском курортном городке Антиб, что под Ниццей. Наиля владеет там компанией S.C.I. R+R. По указанному адресу находится коттедж в средиземноморском стиле. Он скромнее предыдущего: площадь — около 1,2 тысячи квадратных метров. Общая стоимость может составлять примерно 20 миллионов евро.

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Судя по всему, эти два особняка и арендные квартиры не попали в кредитную массу по делу Тельмана Исмаилова. Никаких обременений или арестов на его французских компаниях нет.

Активы на продажу

Взлёт и крах Тельмана Исмаилова типичны для бизнесмена из 90-х. Родился он в Баку в семье горских евреев. Его отец, крупный цеховик (подпольный предприниматель. — Прим. Лайфа), дал сыну лучшее по тем временам образование. Тельман окончил Плехановский институт народного хозяйства и занял место экономиста в Минторге. В 1987 году будущий миллиардер открыл кооператив «Коммерческая благотворительная компания». Развивая бизнес, он познакомился с председателем комиссии Мосгорисполкома по кооперативной деятельности Юрием Лужковым. Став друзьями (мэр публично называл бизнесмена братом), оба достигли успехов в постсоветской Москве. Тельман завладел рынками и недвижимостью. С состоянием в $1 млрд он вошёл в рейтинг Forbes. Его главным активом стал Черкизовский рынок на востоке Москвы.

В нулевых карьера Исмаилова достигла пика. Он построил в турецкой Анталье самый дорогой отель на европейском континенте — упомянутый уже Mardan Palace стоимостью $1 млрд. На открытии присутствовали Пэрис Хилтон, Шэрон Стоун и Моника Беллуччи. Ленточку разрезала чета Лужков — Батурина.

А дальше последовал закат бизнесмена. Черкизон из-за многочисленных нарушений закрылся, Лужков ушёл в отставку. Империя Тельмана Исмаилова рухнула, сам он обанкротился и теперь должен разным структурам миллиарды.

В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова «БМ-банк» (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд соответственно. В сумме свыше 30 миллиардов. Однако в базе СПАРК видно, что долгов у него больше — почти 44 миллиарда. К субсидиарной ответственности привлечены сыновья — Сархан и Алекпер Исмаиловы.

С молотка уже ушли многие московские активы Тельмана Исмаилова. Давно проданы его ресторан «Прага» на Арбате, торговые центры АСТ на Измайловском шоссе и клуб «Тропикана» на Красной Пресне. В середине прошлого года даже продали участок в 25 соток в деревне Сколково. Интересно, что выкупила эту землю за 50 миллионов рублей компания «Гольф-клуб «Сколково», которой владеет через кипрский офшор Роман Абрамович.

Теперь распродают личные активы Тельмана Исмаилова, выявленные в Москве и области. Речь идёт о трёх лотах: 11-комнатной квартире площадью 290 квадратных метров на Кутузовском проспекте, 18, начальная цена — 79 миллионов рублей; двухэтажной квартире площадью 349 квадратных метров на улице Тихой, 1 в Заречье, начальная цена — 57,9 миллиона рублей; трёхэтажном имении с мансардой, занимающем полгектара земли, со своим газопроводом в Апрелевке, начальная цена — 181,2 миллиона рублей.

С 1 февраля по 5 марта 2021 года принимались заявки на приобретение этого имущества. Принять участие в торгах мог любой желающий, кто оплатит задаток 10%. Фотографии всех объектов в избытке представлены на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Егор Пережогин