Цифровая таможня: ФТС исполняется 30 лет

Владимир Булавин в честь 30-летия со дня основания ФТС подробно пояснил об осуществлении контроля на границах России. Благодаря активному внедрению цифровизации почти все преграды для бизнеса сняты.

В прошлом году, чтобы отправить товар на экспорт, приходилось затрачивать порядка 40 минут. Для импорта уходило на 36 минут больше. Центры электронного декларирования, а их в стране уже 16, обрабатывали 97,5% деклараций на товары. В этом году показатель удалось довести до 99%. За счет автоматизации освобождено 600 мест, ранее используемых для таможенного оформления. Проведенная реформа принесла бизнесу пользу, но при этом не отразилась на качестве контроля. Его ключевым инструментом стала система управления рисками, нуждающаяся в постоянной модификации. Она нужна инспекторам для выявления товаров с высоким риском нарушения правил прохождения границы, действующих в РФ и ЕАЭС. Ее эффективность за девять месяцев выросла до 55% и помогла взыскать дополнительно 45 млрд рублей, информирует rg.ru

Федеральный бюджет получает благодаря таможне почти 27% всех своих доходов. К началу октября в казну перечислено 4,8 трлн рублей, что выше прошлогоднего значения на 1,2 трлн рублей. Сумма будет только расти, так как для законопослушных предпринимателей создаются комфортные условия для простого и быстрого проведения товаров через границу. Система выстроена на базе субъектно-ориентированного подхода, при котором декларанты разделены по уровню риска на три группы. К минимальному относятся 76%. Распределение позволяет провести быстрый анализ по 31 критерию, чего нельзя добиться вручную.

К безрисковым товарам применяют технологию для регистрации и выпуска деклараций в автоматическом режиме. С начала года из 4 млн документов 3,2 млн оформлены без участия инспекторов. Говоря простым языком, по упрощенной схеме проведена каждая треться из четырех деклараций. Автовыпуск занимает всего пять минут, а сама регистрация – четыре минуты.

ФТС активно сотрудничает с ФНС в части создания комфортных условий для бизнеса и обеспечения максимальной собираемости платежей. Службы провели вместе 265 проверок, что позволило собрать более 5 млрд рублей по части таможни. При необходимости к работе подключаются Генпрокуратура, ФСБ, МВД, с которыми достигнуты договоренности о взаимодействии. За счет этого по линии контрабанды возбуждено уже 1179 уголовных дел. Таможенники, используя свои полномочия, принимают участие в законопроектной работе, касающейся ее деятельности.

ФТС удалось создать международную правовую базу, включающую 337 договоров и меморандумов, которые подписали представители 72 стран. До конца года планируется увеличить их число еще на 21 соглашение. Результативность деятельности службы во ВТамО можно оценить по эффективности использования системы управления рисками и реализации проектов по расширению присутствия русского языка во Всемирной таможенной организации. Что касается председательства в БРИКС, то оно позволило добиться прогресса в межправительственном соглашении и помощи в вопросах, касающихся таможни.

Булавин видит, что облик современного таможенника стал меняться после запуска реформы и внедрения цифровых систем. Приходящие на службу специалисты стали умело обращаться с инновационными технологиями и владеть цифровыми инструментами обработки данных. В кадровом составе на долю сотрудников до 35 лет приходится 35%. Средний возраст составляет 41 год.

Для создания цифровой таможни будущего принята Стратегия развития до 2030 года, которая поможет превратить ФТС в орган, способный меняться, интегрировать в работу ИИ, становиться невидимым для добросовестных предпринимателей и нести пользу государству. Начать планируется с отказа от «электронной» таможни в пользу «интеллектуальной», но для этого надо проделать колоссальную работу: обеспечить бесперебойную деятельность всех сервисов, создать модель интеллектуального пропуска, внедрить системы сертификации и верификации, продумать цифровизацию транзита, повысить эффективность борьбы с нарушениями.

Булавин считает 30-летний юбилей знаковым событием, касающимся каждого члена многотысячного коллектива, участвующего в реформировании и развитии ФТС. Вклад каждого сотрудника в общее дело неоценим, так общая работа гарантируют экономическую безопасность РФ. В ближайшие 10 лет таможенное администрирование должно превратиться в высокотехнологичный процесс, но без инновационных технологий этого не добиться. Важны также базовые знания и история.

«Хочу искренне поблагодарить наших ветеранов, показывающих пример молодым специалистам. Они делятся своими знаниями и многолетним опытом, который получили в процессе самоотверженной работы. Уверен, что ваша неуемная энергия и целеустремленность помогут нам решить все сложные задачи и осуществить все задуманное», – заявил Булавин.