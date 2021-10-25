 

Рогозин назвал достойное уважения достижение Маска

25.10.2021, 14:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал создателя компании SpaceX Илона Маска достойным уважения из-за создания ракеты с возвращаемой первой ступенью.

«Российские ракеты до сих пор являются самыми дешевыми в мире. Но то, что сделала компания SpaceX, достойно, безусловно, уважения…», – сообщил Рогозин, отвечая на вопросы в ходе заседания на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае, передает РИА Новости.

По его словам, РФ продолжит работать и экспериментировать в этом направлении. В 2022 году РФ приступит к испытаниям крылатого возвращаемого комплекса «Крыло-СВ», а также уже ведет разработку метановой ракеты с возвращаемой первой ступенью «Амур-СПГ», рассказал глава госкорпорации.

Ранее Рогозин не раз критиковал Маска, заявляя, что его заслуги преувеличены, а сам Маск пользуется поддержкой Пентгона. При этом Маска он назвал космическим капитаном, а к работе SpaceX относится с уважением.

В 2020 году в Twitter Рогозин в ответ на американские санкции против ракетно-космической отрасли РФ написал, что США могут доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. 

В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС Маск пошутил, что «батут работает». Рогозин в ответ поздравил главу компании с успешной стыковкой корабля, заявив, что оценил шутку. Маск поблагодарил Рогозина.

Ранее глава Роскосмоса рассказал о преимуществах трехчасового полета на космическом корабле «Союз» к МКС. Он заявил, что желающие полететь «даже не успеют испугаться».



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