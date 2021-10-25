 

Туроператоры заявили о рекордном спросе на поездки в Египет в нерабочие дни

25.10.2021, 14:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ РФ был зафиксирован рекордный спрос на туры в Египет на ноябрьские праздники, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

«Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».

В Pegas Touristik рассказали, что в период ноябрьских праздников рейсы в Египет заполнены более чем на 75%, в Coral Travel – что на каждую дату вылета осталось не больше двух-трех мест.

По данным туроператоров, российские туристы в основном едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх и бронируют пятизвездочные гостиницы. Самыми популярными среди россиян стали пакетные туры на 7-10 ночей. В Anex Tour отметили, что повышенный спрос на Египет связан со школьными каникулами, праздничными выходными и объявлением нерабочих дней в ноябре.

На новогодние праздники реализовано от 15% до 30% мест в полетных программах. Туристы ждут запуска чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх и снижения цен на путевки, пояснили в АТОР.

Ранее в АТОР рассказали о росте спроса на зарубежные туры.



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