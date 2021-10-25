Модель в «окровавленном платье» устроила акцию против домашнего насилия в Красноярске

В Красноярске модель и менеджер по туризму Галина Жданова устроила акцию против домашнего насилия возле отделения одного из местных ЗАГСов: она надела свадебное платье, испачканное бутафорской кровью, и взяла плакат с перечеркнутым словом «свадьба», под которым написано «домашнее насилие».

Фото Ждановой в образе избитой невесты и с плакатом в руках опубликовал Telegram-канал «Бал дебютанток», информирует телеканал «360».

Сама модель на своей странице в Instagram сообщила, что акция приурочена к популярному Хэллоуину, чтобы обратить внимание на проблему.

«В Красноярске ко мне стали обращаться женщины с подобными случаями, они стали заложниками и жертвами… они ищут поддержки и хотят быть счастливыми. Пусть мой фотопроект «Кровавая свадьба» станет частью борьбы за их жизни и благополучие. Прошу Вас, будьте смелыми. Напишите мне», – призвала модель.

Это не первая акция Ждановой, ранее она объявила о запуске туров в Афганистан. Она пообещала предпринимателям комфортную поездку в гости к талибам (представители движения «Талибан», запрещено в России) с пятизвездочным отелем и возможностью заказать охрану.

Ранее правительство предложило проект закона о защите жертв домашнего насилия в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.