 

Бывшая участница “ВИА Гры” Миша Романова станцевала перед камерой с голой грудью. Видео

25.10.2021, 14:20, Новости дня
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Артистка позирует в кадре, энергично танцуя под свою новую песню “Бармен”, премьера которой состоялась 22 октября на YouTube-канале артистки.

Во время танца для TikTok  певица расстегнула молнию на одежде, оголив грудь. 

@misharomanova.official

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Бармен – MISHA ROMANOVA

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы в проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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