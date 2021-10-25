 

Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби

25.10.2021, 14:20, Новости дня
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Роль куклы Барби исполнит австралийская актриса Марго Робби.

Источники издания отмечают, что изначально Гослинг отказался от этой роли из-за плотного графика, но продюсерам фильма удалось переубедить 40-летнего актера, подчеркнув, что других претендентов они не рассматривают.

Детали сюжета фильма пока не разглашаются.

Контекст:

Райан Гослинг родился 12 ноября 1980 года в канадском городе Лондон. Он сыграл более чем в 40 фильмах, самые известные из которых “Игра на поражение”, “Ла-Ла Ленд”, “Славные парни”, “Полу-Нельсон”.

В 2021 году Гослинг завершил съемки в боевике братьев Руссо “Серый человек” – самом дорогостоящем фильме американского стримингового сервиса Netflix.

С сентября 2011-го Гослинг живет с американской актрисой Евой Мендес. 12 сентября 2014 года у пары родилась дочь Эсмеральда Амада, а 29 апреля 2016 года – вторая дочь Амада Ли Гослинг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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