 

В Украине 400 тыс. учителей завершили вакцинацию от коронавируса – Шкарлет

25.10.2021, 14:20, Новости дня
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Две дозы вакцин от  COVID-19 получили почти 400 тыс. педагогов по всей стране.

“Самый высокий уровень вакцинации демонстрируют области (полный и неполный цикл): Николаевская – 98%, Киевская  –  95,5%, Харьковская – 94,6%, Донецкая –  92,7%, Хмельницкая –  91,6%”, – отметил министр.

Порог прививки в 80% работников школ не достигнут только в Ровенской области.

“Уверен, что местные органы власти способны исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки. Добавлю, что с 25 октября на каникулах находятся восемь тыс. школ. В регионах, попавших в “красную” зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, не достигшие показателя вакцинации в 100%. В частности, в Одесской области – 149 школ, в Донецкой – 93, в Запорожской – 47″, – сообщил Шкарлет.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

По состоянию на 25 октября первую дозу вакцины получили 8,9 млн украинцев, а 6,9 млн человек завершили вакцинацию.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны. Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

22 октября Шкарлет сообщил, что 87% украинских педагогов получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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