“Вика — моя победа”: в чем секрет счастливого брака Михаила Галустяна

Сегодня свой сорок второй день рождения отмечает популярный комик Михаил Галустян. Он преуспел не только в развитии карьеры, но также и в личной жизни. Много лет он живет в браке с супругой Викторией. Недавно артист поделился секретами счастливой семейной жизни.

Из медика в кавээнщики

Михаил родился в Сочи, в семье, далекой от мира искусства. На этом фото будущий артист изображен с мамой.

Родители мечтали о том, чтобы сын стал медиком, поэтому после окончания школы он честно поступил в медицинское училище и отучился на фельдшера. Но по специальности Михаил работать не пошел, помешало увлечение КВНом.

Команда «Утомленные солнцем», в составе которой играл Галустян, стала делать первые успехи.

Пройдя в Высшую Лигу КВН, Михаил на себе ощутил, что такое звездная болезнь. К счастью, справиться с «недугом» помогли друзья-коллеги, которые осадили Михаила, за что он им по сей день благодарен.

Любовь с первого взгляда

От девушек не было отбоя. Однако Галустян не спешил заводить серьезные отношения, так как никто из поклонниц его не «зацепил».

В 2003 году, уже в статусе чемпиона Высшей лиги КВН, на дискотеке в Краснодаре комик познакомился с шестнадцатилетней Викторией. Эта девушка сразу сразила его наповал. До сих пор артист говорит, что Вика — это его победа.

Кризис

Они поженились в 2007 году. И хотя со стороны брак казался идеальным, случалось разное. Виктория рассказала о том, что однажды в отношениях назрел серьезный кризис, супруги даже готовились к разводу. Но тут намечалось мероприятие, на которое уже были приглашены много гостей. Отменять торжество было поздно, поэтому супруги решили сыграть идиллию. А после мероприятия поняли, что мысль о разводе была глупостью. Любопытно, что вскоре после этого случая Виктория узнала о том, что находится в интересном положении.

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У пары двое детей: дочери Эстелла и Элина.

Секреты успешного брака

Говоря о секретах счастливой семейной жизни, Михаил отмечает, что они с супругой друг другу доверяют, и это важно. Виктория получила образование психолога, теперь занимается семьей и детьми. Она не дает мужу поводов для ревности.

Виктория благодарна супругу за то, что он оберегает их отношения и не позволяет себе каких-то слабостей. Жена комика знает, что вокруг мужа всегда вьются поклонницы и нет отбоя от женщин, но она ему доверяет, поэтому не ревнует.

«Откровения» эскортницы

А поводы для ревности были. Например, несколько лет назад участница одного реалити-шоу Юлия рассказала о мимолетном романе с Михаилом. Ее не смутило, что комик женат. Она сказала, что за деньги возможно все, пояснив, что сама зарабатывает эскортом.

Вскоре папарацци засняли, как Михаил совершает посадку на самолет не с женой, а с какой-то неизвестной девушкой. Появились подозрения, что брак звезды трещит по швам.

Галустян молчать не стал. Он сказал, что их с женой браку ничего не угрожает, что никакого развода нет и не будет. То же самое сказал и директор артиста.

Слова Юлии вызвали большие сомнения еще и потому, что выяснилось следующее: оказывается, девушка ради хайпа уже не в первый раз распространяет ложные слухи о медийных персонах.

По сей день Галустяны счастливы вместе, вопреки всем слухам и домыслам.