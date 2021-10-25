Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и экстренную помощь во время пандемии

По словам Собянина, когда наблюдается пик заболеваемости ковидом, очень сложно оказывать плановую и экстренную помощь, ведь столичная система здравоохранения работает весьма напряженно – часть станций скорой помощи, поликлиник и больниц переведены на борьбу с коронавирусом. Тем не менее важное направление будет сохранено, отметил градоначальник.

Также мэр Москвы подчеркнул, что онкологическая помощь даже в самых сложных ситуациях оказывается в полном объеме. “Потому что это помощь, которую нельзя отложить на завтра”, – сказал Собянин.

Кстати, в столице продолжается реконструкция онкологических центров, ведется строительство новых медучреждений. Так в городе появляются терапевтические центры мирового уровня. Например, недавно завершилась реконструкция Городской клинической онкологической больницы №1. Был обновлен корпус для амбулаторного лечения пациентов с онкологией.

Напомним, по новому стандарту онкологической помощи в Москве организовано шесть онкоцентров, состоящих из круглосуточных стационаров, патоморфологических лабораторий и центров амбулаторной помощи. За каждым закреплен один-два административных округа столицы.

В онкологических центрах пациент может пройти диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию и диспансерное наблюдение. Благодаря этому гораздо быстрее ставится диагноз и повышается его точность. В Москве создано свыше 1,7 тысячи коек для онкобольных.