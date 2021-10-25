Володин предложил ежеквартально анализировать исполнение бюджета

Члены фракции “Единая Россия” и глава Минфина обсудили эффективность использования бюджетных средств, сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов и поддержку жителей страны во время пандемии коронавируса. Участники встречи также говорили о необходимости усиления парламентского контроля.

Проводить анализ исполнения бюджета ежеквартально предложил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, члены профильных комитетов должны докладывать другим депутатам, чтобы те могли вмешаться в случае необходимости. “Если мы повысим парламентский контроль и будем заслушивать наших коллег из правительства, будет возможность исправить ситуацию, не допуская ее констатации по итогам года”, – сказал спикер.

Он также напомнил, что в первую очередь в бюджете должны быть отражены обозначенные президентом приоритеты: например, развитие экономики, повышение благосостояние россиян, вопросы, связанные со здоровьем людей. Кроме того, нужно составить карту по выравниванию бюджетов регионов, считает Володин. Антон Силуанов принял предложения председателя Госдумы.

По итогам встречи члены фракции “Единая Россия” решили поддержать в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Поправки будут подготовлены депутатами ко второму чтению. “Это очень важно, поскольку первое чтение – это концепция бюджета, концепция той бюджетной политики, которую государство будет проводить в течение следующих трех лет”, – отметил Силуанов и поблагодарил членов парламента за поддержку.