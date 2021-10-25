В банкоматах Wincor Cineo обнаружили опасную уязвимость

Стало известно о серьезной уязвимости в банкоматах, выпущенных под маркой Wincor Cineo. Российские банки также используют такие, говорят эксперты. Всего же в мире они составляют почти треть устройств данного типа.

Дело в том, что разработчик почему-то использовал устаревшею систему шифрования, при помощи которой осуществляется управление диспенсером и выдача наличных. А все устаревшее хакеры легко взламывают.

К результате, по мнению экспертов, взять управление банкоматом на себя сегодня может любой хакер при помощи самого обыкновенного ноутбука. Выход один: производителю посоветовали немедленно обносить систему. В противном случае банкоматы начнут раздавать деньги первому встречному.