 

В банкоматах Wincor Cineo обнаружили опасную уязвимость

25.10.2021, 13:48, Новости дня
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Стало известно о серьезной уязвимости в банкоматах, выпущенных под маркой Wincor Cineo. Российские банки также используют такие, говорят эксперты. Всего же в мире они составляют почти треть устройств данного типа.

Дело в том, что разработчик почему-то использовал устаревшею систему шифрования, при помощи которой осуществляется управление диспенсером и выдача наличных. А все устаревшее хакеры легко взламывают.

К результате, по мнению экспертов, взять управление банкоматом на себя сегодня может любой хакер при помощи самого обыкновенного ноутбука. Выход один: производителю посоветовали немедленно обносить систему. В противном случае банкоматы начнут раздавать деньги первому встречному.



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