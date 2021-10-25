Ученые собираются клонировать средневековую корову

Российские ученые попытаются клонировать средневековую корову. Оживить давно умершее животное станет возможным, если удастся извлечь ДНК из останков домашнего скота, обнаруженных во время раскопок.

За работу взялись в Федеральном исследовательском центре животноводства. Если эксперимент окажется удачным, мы получим точную копию одной или нескольких коров, которых разводили на территории нынешней РФ в XI-XVI веках.

В распоряжении ученых сегодня имеется три десятка образцов костной ткани, обнаруженной археологами на территории Тульской области. Кстати, на сегодня науке даже неизвестно, какими были размеры коров в древности. Ученых, разумеется, интересует не только этот вопрос.