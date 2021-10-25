Ученые собираются клонировать средневековую корову

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25.10.2021, 13:48, Новости дня
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Российские ученые попытаются клонировать средневековую корову. Оживить давно умершее животное станет возможным, если удастся извлечь ДНК из останков домашнего скота, обнаруженных во время раскопок.

За работу взялись в Федеральном исследовательском центре животноводства. Если эксперимент окажется удачным, мы получим точную копию одной или нескольких коров, которых разводили на территории нынешней РФ в XI-XVI веках.

В распоряжении ученых сегодня имеется три десятка образцов костной ткани, обнаруженной археологами на территории Тульской области. Кстати, на сегодня науке даже неизвестно, какими были размеры коров в древности. Ученых, разумеется, интересует не только этот вопрос.



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