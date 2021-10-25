 

Мясников заявил о бесполезности антибиотиков при кашле и бронхите

25.10.2021, 13:36, Разное
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Ведущий и врач Александр Мясников считает, что при кашле и вирусном бронхите категорически не нужно принимать антибиотики. Такое заявление он сделал в эфире телепрограммы «О самом главном».
При постоянном применении без контроля врача антибиотики перестают действовать. При боли в горле их принимать не нужно. Также лучше прибегнуть к другим средствам при бронхите. Мясников призвал просто подождать, дать препараты, направленные на устранение кашля. Возможно, бронхит носит не инфекционный характер, такие ситуации наблюдаются очень часто.

Антибиотики запрещено принимать при гайморите. Вне больницы данные средства показаны только в случае стрептококковой ангины, когда наблюдается температура 40 градусов. Для терапии бронхита антибиотики не назначаются, но ими лечат пневмонию, пишет портал Newinform.



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