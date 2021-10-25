Специалисты сообщили о полезных свойствах винограда

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25.10.2021, 13:36, Разное
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Специалисты напомнили, что виноград имеет много полезных свойств. Эксперты сообщают, что он богат компонентами, которые уменьшают сосудистые воспаления кожи и понижают уровень холестерина.
В результате исследований исследователи выяснили, что остатки мякоти винограда богаты полезными компонентами, которые понижают риски возникновения болезней сердца и сосудов, диабета. Кожуру часто считают побочным продуктом, но изучив ее особенности, исследователи выяснили, что в кожуре красного винограда имеются стильбены – нужные молекулярные соединения, оказывающие положительное воздействие на кишечник и микробиом желудка.

Также исследователи подтвердили, что кожура полезна для физиологических тканей и систем. Эффект получается из-за содержания в ней ресвератрола, стильбенов и птеростильбена. Они понижают уровень плохого холестерина и снижают сосудистые воспаления. Также в ягоде имеются фенольные соединения, которые понижают риски развития рака. Фолиевая кислота нужна беременным.

Лакомство виноградом в умеренных количествах положительно действует на органы. Клетчатка необходима для хорошего пищеварения, а смесь целлюлозы, кислот и сахара считается хорошим слабительным. В продукте имеются и микроэлементы, кальций, магний, калий, фосфор, которые поддерживают здоровье зубов, костей и эластичность кожи. Добавление ягоды в рацион положительно воздействует на функционирование сердца, легких и нервной системы.

Источник: anonsens.ru



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