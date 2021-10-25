Росгосцирк дает артистам новые профессиональные навыки

Не секрет что учиться мы начинаем в детстве и не заканчиваем уже никогда. В известной фразе: Учиться, учиться и еще раз учиться – заложена весомая доля истины. Для цирковой среды это утверждение не является исключением.

Не секрет что учиться мы начинаем в детстве и не заканчиваем уже никогда. В известной фразе: Учиться, учиться и еще раз учиться – заложена весомая доля истины. Для цирковой среды это утверждение не является исключением.



Понимая, что современная жизнь она здесь и сейчас, и нужно ей соответствовать, Российская государственная цирковая компания в лице руководителя, Сергея Белякова, провела обучение топ-менеджеров компании, а с 25 октября запускает спецкурс, позволяющий правильно ориентироваться в социальных сетях, работать с аудиторией в социальных сетях, подписчиками каналов для широкого циркового сообщества. Важное направление – формирование качественных видеоматериалов. Спецкурс запускается в онлайн режиме, на базе корпоративного университета. Большинство цирковых артистов ведут свои каналы в YouTube, Instagram, на других интернет-площадках, работа на арене дает массу необычных ситуаций, они становятся информационными поводами в лентах артистов. Делиться информацией красиво, формируя не только положительный личный образ, но и образ компании призван новый курс.

Среди преподавателей курса специалисты школы «Артмедиаобразование», учрежденной известным специалистом в области телевидения Ариной Шараповой, проведут мастер-классы, объяснят нюансы работы перед камерой, поделятся секретами профессионального мастерства.