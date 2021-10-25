ВС не счел признание основанием для обвинительного приговора

Судья не имеет права выносить обвинительный приговор, если признание подсудимого не подкреплено другими доказательствами, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда.

Суд рассмотрел дело военного из Вологды, который купил квартиру на субсидию от Минобороны и обратился за налоговым вычетом, не зная, что он ему не положен, передает РИА Новости. Его обвинили в мошенничестве и оштрафовали. Дело было рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств, поскольку подсудимый полностью признал вину. Он указал, что просто не верил в возможность оправдания, а особый порядок позволяет получить менее строгое наказание.

Однако впоследствии он решил обжаловать приговор и дошел до Верховного суда России.

Суд встал на его сторону, указав, что «судья постанавливает обвинительный приговор в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением лишь в том случае, когда удостоверится, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу».

По мнению суда, следовало учесть возможность добросовестного заблуждения подсудимого, а негативные последствия сложившейся ситуации могли быть предотвращены «обычной внимательностью и осмотрительностью сотрудников налогового органа», которые должны были проверить документы и отказать в вычете. Само по себе обращение не свидетельствует об умысле на совершение мошенничества, ведь подложных документов он не предоставлял, отметил суд.

«Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора», – решил суд, отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Ранее в ВС сообщили, что покупатель может расторгнуть договор о покупке автомобиля в случае, если ему предоставили неверные данные о пробеге и годе выпуска.