Стали известны дата и место прощания с режиссером Рогожкиным
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Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября, сообщили в пресс-службе «Ленфильма».
«Прощание состоится 28 октября в 13.00 на Богословском кладбище», – передает ТАСС сообщение пресс-службе киностудии.
Фильмы Рогожкина, такие как «Кукушка», «Блокпост», «Перегон», вошли в золотой фонд современного российского кинематографа. Массовому зрителю Рогожкин известен как режиссер фильма «Особенности национальной охоты» и телесериала «Улицы разбитых фонарей».
Как стало известно в воскресенье, народный артист РФ Александр Рогожкин умер 23 октября после продолжительной болезни.
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