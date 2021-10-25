Стали известны дата и место прощания с режиссером Рогожкиным

Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября, сообщили в пресс-службе «Ленфильма».

«Прощание состоится 28 октября в 13.00 на Богословском кладбище», – передает ТАСС сообщение пресс-службе киностудии.

Фильмы Рогожкина, такие как «Кукушка», «Блокпост», «Перегон», вошли в золотой фонд современного российского кинематографа. Массовому зрителю Рогожкин известен как режиссер фильма «Особенности национальной охоты» и телесериала «Улицы разбитых фонарей».

Как стало известно в воскресенье, народный артист РФ Александр Рогожкин умер 23 октября после продолжительной болезни.