 

ЕС выделил Украине транш в размере €600 млн

25.10.2021, 13:26, Новости дня
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“Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты €600 в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает €4,4 млрд”, – отмечается в релизе.

По словам вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, Украина приложила “значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом”.

“Эти выплаты являются не только осязаемым доказательством нашей солидарности с украинским народом, но и отражением того, что Украина продолжает выполнять важнейшие обязательства по реформе, согласованные с МВФ и Комиссией”, – добавил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Контекст:

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это был первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

В феврале 2021 года Евросоюз призвал Украину выполнять политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, а также продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает предоставления €600 млн макрофинансовой помощи Евросоюза в ноябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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