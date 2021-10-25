“Почему нет вкуса и чувства меры?” Дорофеева оголила живот до зоны лобка

“Семья”, – подписан пост.

Дорофеева позировала в красных штанах из латекса, линия пояса которых выкроена клином и оголяет живот до начала лобковой зоны. Образ она дополнила черным латексным топом.

Dantes позировал в черном костюме и рубашке с абстрактным принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA * FAN * (@nadya.do.do)

“А этот костюм из секс-шопа разве для сцены? Ну почему у наших артисток нет вкуса совсем, чувства меры?” – спросила подписчица samofalova_21.

“Надя не потеет”, – ответила ей olga_iz_odessa.

“Штанишки клевые”, – заявил zamyslovskiiviktor.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Замуж за Дантеса Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.

—