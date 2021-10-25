“Развода не будет”. Виктор Логинов нашел способ наладить отношения с женой

Год назад актер Виктор Логинов женился на актрисе Марии Гуськовой. Этой осенью интернет всколыхнула новость о том, что супруги разводятся. Недавно звезда сериала «Счастливы вместе» дал понять, что нет повода для беспокойства.

Кризис

Новость о разводе впервые появилась после того, как Мария опубликовала любопытный пост в “Инстаграме”. Девушка написала, что муж ставит свою карьеру на первое место, что для него в приоритете работа, а уже потом все остальное. Марии такой подход не понравился, поэтому она честно призналась о том, что всерьез задумывается о разводе.

На днях Виктор нашел способ наладить отношения с женой. Он разместил в своем микроблоге пост-поздравление супруги с их первой годовщиной свадьбы. В публикации он написал о том, что за год они с женой расставались всего на неделю, если не меньше. Но даже в период разлуки Виктор никогда не забывал о супруге: мысленно он был с ней. Актер поздравил жену с годовщиной и признался ей в любви.

Подобная публикация дала основания полагать, что супругам удалось преодолеть кризис и избежать развода. По крайней мере поклонники пары на это искренне надеются.

Четвертая жена

До знакомства с Марией Виктор три раза был в браке. У него четверо родных детей и один приемный.

Гуськова младше артиста на двадцать четыре года. Виктор неоднократно подчеркивал, что его не смущает разница в возрасте. С молодой женой он хотел завести еще детей.

Марию тоже вроде как устраивали отношения с Виктором. Влюбленные расписались в Санкт-Петербурге, отметили свадьбу на теплоходе, куда пригласили друзей и близких. Впоследствии Мария хвасталась фотографиями с торжества в своем микроблоге. Судя по снимкам, влюбленные были счастливы, что поженились.

Почему в отношениях назрел кризис, неизвестно. Возможно, Мария разочаровалась в избраннике. Поклонники надеются на то, что Виктор сделал для себя определенные выводы, и что впредь он будет уделять молодой жене достаточно внимания, чтобы она не чувствовала себя обделенной.