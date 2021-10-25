Мнение: Опыт апартеида из Южной Африки

Опыт апартеида из Южной Африки

Апартеид в ЮАР был образом для сионистов в Палестине. А сейчас немало африканеров обращаются в иудаизм и селятся в оккупированной Палестине.

Более 20 000 евреев из ЮАР переехали в Палестину с 1920-х и в Израиль с 1948. Самый знаменитый из них – Обри Соломон, который сменил имя на А́бба Э́вен и стал известным израильским политиком. Многие из них живут в богатой колониальном поселении «Савьон», построенном на руинах палестинской деревни Аль-Абасия, палестинских жителей которой этнически вычистили сионисты во время завоевательной войны в Палестине в 1948 году.

Южноафриканские евреи продолжают переселяться в Палестину, потому что некоторые считают Израиль более безопасной для белых колонизаторов, чем ЮАР после отмены апартеида.

Однако, неясно, какую часть из них составляют обратившиеся в иудаизм африканеры-пятидесятники. Недавняя статья в Haaretz утверждает, что такие новообращенные прибывают в Израиль во всем большем количестве с момента отмены апартеида в ЮАР в середине 90-х.

«От бывшего пастора до целых семей, растущее число африканеров переходят в ортодоксальный иудаизм и меняют ЮАР на Израиль», пишет в Haaretz Джуди Мальц, «и, во многих случаях, на поселения на Западном берегу».

Сионистские представители в ЮАР считают, что у протестантов-переселенцев в Израиль «мотивы чисто духовные – поэтому мы и видим иногда обращение целых семей». Сионистские представитель добавил, что с ростом эмиграции из ЮАР, растет и число обращенных среди них».

Говорят, что их уже несколько сотен. Haaretz добавляет, что «как многие ортодоксальные евреи, они также политически обычно правые. Это не случайность, что многие из живут в поселениях на Западном берегу. Более того, один из их главных оплотов – кроме Раананы, которая популярна среди иммигрантов из ЮАР в целом, и сравнительно недавнего поселения сельского типа Явнеэль в северном Израиле – поселение Сусия в холмах Южного Хеврона».

Эти эмигранты вполне могут иметь духовные причины. Но существует и долгая история связей между ЮАР и Израилем, и их общая история апартеида и сетлрской колонизации может создавать привлекательные условия.

История

Эту эмиграцию следует рассматривать в контексте долгой истории сговора и пособничества между этими двумя сетлерскими колониями. Африканер Ян Смэтс, премьер-министр ЮАР (1919–1924 и 1939–1948 годы) и единственный, кто подписал и Версальский договор и Хартию ООН, был настолько горячим сторонником сионистской колонизации Палестины, что сионисты-социалисты колонизаторы Палестины позже назовут в его честь кибуц (важную часть «социализма расы господ»).

Сионисты считали, что палестинцы похожи на туземцев Южной Африки, и особенно из бывших германских колоний, как Намибия, которые, как настаивал Смэтс, не имеют никакого права на самоопределение. Эти люди, писал Сэатс «варвары, к которым непрактично было бы прилагать любые идеи о политическом самоопределении в европейском смысле». Эти сетлерские колонии станут образцом для сионистов в Палестине.

Смэтс затем заявил: «Мне нет нужды напоминать вам, что белые в Южной Африке, и особенно более раннее голландское население, воспитывалось почти полностью в еврейских традициях… Ветхий Завет был основой голландской культуры здесь в Южной Африке. Евреи, сказал Смэтс, «имели задачу, цивилизующую задачу, в мире, возможно, как никто другой.»

Английское правительство предложило Смэтсу пост верховного комиссара в подмандатной Палестине, чтобы он «цивилизовать арабов, как раньше африканцев». Он отказался, потому, чтобы был слишком предан ЮАР, и вместо него назначили английского сиониста Герберта Самуэля.

Смэтса также сначала выбрал премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж для руководства в 1917 году военной экспедицией для завоевания Палестины, но Смэтс предпочел служить министром в военном правительстве. Так что Ллойд Джордж послал в Палестину генерала Эдмунда Алленби, который раньше служил в Южной Африке.

Пытки палестинцев

Апартеид в ЮАР – власть белых -вдохновил немецкого сиониста Хаима Арлозорова уже в 1927 году, когда он утверждал, что для сионистов не обращать внимание на благополучие палестинских арабских рабочих – правильно, и похоже на то, что происходило в ЮАР.

Белые рабочие в ЮАР создали «цветовой барьер», который исключал для не белых квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу, и это же, утверждал Арлозоров, еврейские колонизаторы должны устроить в Палестине, чтобы создать отдельный сетлерско- колонизаторский анклав. Это была политика апартеида, которую руководство сионистов установило в период мандата и позднее в Израиле.

Англичане – покровители сетлерского колониализма и в Южной Африке, и в Палестине – брали методы одной колонии и применяли их в другой.

Во время Великого палестинского восстания 1936–39 годов, английские палачи привезли обученных белыми в Южной Африке псов, которыми они выслеживали и травили палестинских революционеров. Английские военные и полицейские пытали палестинцев в таких масштабах, что это стало школой для еще более зверских пыток англичанами партизан Мау-Мау в английской сетлерской колонии в Кении в 1950-х. В 1970-х, когда союз колонизаторов Южной Африки и Палестины выступал против деколонизации, Израиль помог африканерам подавлять туземцев, особенно в оккупированной Намибии, и вести агрессию против недавно освобожденной Анголы.

Израильский генерал Ариэль Шарон обучал африканеров наилучшим методам достижения таких целей. Советник Шарона – журналист Уриэль Дан, который сопровождал Шарона, который присоединился к воинской части ЮАР, напавшей на Анголу, описывает свои впечатления: «Когда я глядел на этих южноафриканских офицеров, когда они говорили на африкаанс или английском, и во время операций, я воображал, что скоро они будут давать команды на иврите. Их внешний вид, их свежесть, открытость, их поведение на поле боя, все напоминало мне офицеров армии Израиля. И я никогда не сказал бы этого об офицерах США или Южного Вьетнама, которых я встречал»

Парадокс

Парадокс в том, что тот же тип африканеров, которые напоминали Дану офицеров армии Израиля, теперь в самом деле служат в израильской армии. После отмены апартеида ЮАР больше не безопасное место для белых колонизаторов, и Израиль, вместе с США, Канадой и Австралией гостеприимно встречает белых, которые уехали из бывших колоний после падения апартеида.

Псы расистов из ЮАР, вероятно, больше не нужны в Израиле, так как израильская армия использует для нападения на туземцев своих собственных псов, натасканных на палестинцев: «окец», привезенных из Голландии. Той Голландии, из который вышли те, кто создал апартеид в Южной Африке.

Идеи апартеида и псов экспортировали в Палестину во время английской оккупации Палестины. Можно ли считать продолжающееся переселение белых из Южной Африки в сетлерские поселения в Палестине доказательством продолжения этой идеологической связи? Или это просто многолетняя культурная и духовная связь, которая ведет новообращенных евреев к относительной безопасности Израиля?

(с) Джозеф Масад, профессор Колумбийского Университета

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-south-africa-home-white-colonialists – оригинал на английском

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