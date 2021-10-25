Исполнилось 75 лет первому снимку, сделанному из космоса

Представители космической отрасли празднуют очередной юбилей. Уже исполнилось 75 лет с того момента, как впервые удалось получить фотографию поверхности нашей планеты из Космоса.

Это произошло вскоре после окончания Второй мировой войны, напоминают ученые. Тогда в распоряжении Соединенных Штатов оказались немецкие ракетные технологии. Вот в 1946 году (24 октября) в небо и запустили ракету с одиозным названием «Фау-2».

Запуск осуществили сотрудники специальной лаборатории NASA с полигона Уайт-Сэндс. Так как на ракете была фотоаппаратура, то снимок удалось сделать с высоты 100 километров. Сегодня такой полет назвали бы суборбитальным. Но тогда он воспринимался как первый шаг в освоении космоса.