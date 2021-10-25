 

Эксперты советуют удалять с iPhone некоторые приложения

25.10.2021, 12:52, Новости дня
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Если вы не желаете, чтобы посторонние лица собирали информацию о вас без вашего ведома, лучше удалите со своего iPhone некоторые приложения. Такой совет дали эксперты Талал Хадж Бакри и Томми Мыск, занятые в сфере кибербезопасности.

Они отмечают, что больше всего информации обычно собирают Facebook и Instagram. Это происходит даже в тех случаях, когда вы отключаете приложения. Поэтому лучше всего просто стереть их из памяти своего аппарата.

Это особенно важно знать для владельца iPhone. В этих смартфонах установлен акселерометр, и упомянутые ресурсы им умело пользуются. Они способны даже расписать ваш распорядок дня: когда вы спите, когда работаете или отдыхаете. Впрочем, многим пользователям безразлично, следят ли за ними при помощи их же смартфонов.



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