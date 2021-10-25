В преддверии Хэллоуина в России приостановили продажу тыкв

Роспотребнадзор в воскресенье направил торговым сетям, рынкам и оптовым овощебазам предписание приостановить продажу целых тыкв на восемь суток – до 2 ноября включительно. Предположительно, это связано с приближающимся празднованием Хэллоуина.

Хэллоуин, или «День всех святых» – старинный кельтский праздник, ставший в ХХ веке международным. В этот день принято переодеваться в костюмы нечисти и устраивать пугающие розыгрыши. Обязательный атрибут праздника – «Светильник Джека», представляющий собой тыкву, из которой удалена мякоть, а на лицевой поверхности вырезаны отверстия в виде глаз, носа и зубастого рта. Внутрь тыквы помещается свеча или электрическая лампочка. Возможно, запрет продаж целых тыкв призван предотвратить изготовление таких светильников.

«Мы давно добивались запрета бесовского карнавала, противоречащего древним традициям Российской Федерации. Роспотребнадзор нас услышал и сделал хоть что-то, чтобы помешать погружению нашей Родины в языческий пандемониум, полный разврата», – прокомментировала президент Российской Академии Образования Ольга Васильева.

Руководство Роспотребнадзора недоступно для комментариев, однако дежурный санитарный врач РПН сообщил, что запрет связан не с языческим содержанием Дня Всех Святых, а с планируемым локдауном. Традиционный для праздника «гайзинг», то есть хождение детей в костюмах по домам и выпрашивание сладостей, может способствовать разносу коронавируса. Продажа тыквы запрещается не полностью, магазины могут свободно продавать её нарезанной на четыре части.

Оргкомитет российского Хэллоуина порекомендовал россиянам использовать вместо тыкв кабачки. В результате к вечеру воскресенья кабачков в московских магазинах не осталось.

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